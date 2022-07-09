疫情．直播｜增2995宗確診　包括204宗輸入

疫情反彈持續，今日（9日）新增2995宗確診，包括204宗輸入，無新增死亡個案，4間院舍出現確診個案。



本港疫情持續，昨日（8日）新增2,945宗確診，包括197宗輸入，多3宗死亡，連續三日企穩在約3,000宗水平。



醫務衞生局局長盧寵茂昨在疫情記者會稱，航班熔斷機制暫停不表示放寬防疫，而是用更精準抗疫做到外防輸入，強調「從不考慮躺平」。他指通關兩個字在他上任後一周聽得最多，連發夢都想起，但社會要有合理期望，完全免檢疫通關短時間內完全無可能，「要回到2020年以前，拎住張回鄉卡就隨意三分鐘過關，相信短時間內非合理期望。」



昨日疫情總覽：

▼7月8日 盧寵茂出席疫情記者會▼



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【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（9日）新增2995宗確診，包括204宗輸入，無新增死亡個案，4間院舍出現確診個案。

【10:39】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（8日）表示，昨日24小時內新增71宗陽性個案，包括紅碼區及醫學觀察酒店45例，屬於管控中發現；密切接觸者14例、全民核酸及重點人群發現的陽性7例、其他人群有5例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1374例。

【10:16】確診個案大幅反彈，醫務衞生局局長盧寵茂昨日（8日）提出，用更頻密的核酸檢測，並加快出報告是抗疫的重要手段。港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日（9日）在電台節目表示，認同有關說法，並建議當局增加檢測中心數目和將檢測出結果的時間縮短至4小時，以盡快隔離確診者。他續指，若檢測承辦商能縮短檢測時間，再配合抵港人士每日核酸檢測，當局可豁免旅客檢疫安排。

【08:15】何文田愛民邨昭民樓今早完成圍封強檢，共有約1250人接受了檢測，當中共發現六宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼7月8日 機場三跑啟用▼



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▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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【08:00】日本早前宣布開關接待旅客入境，東瀛遊首團於6月22日出發，縱橫遊亦緊接於6月24日出發，目前兩團人都已返港，無人確診。有團友出發前兌換40萬日圓，回港後向《香港01》表示，用剩15萬日圓，更考慮下半年再到日本旅行，縱橫遊常務董事袁振寧亦跟團赴日，稱熱點白川鄉現時鮮見遊客，空無一人，猶如包場，「一世都唔會再有機會，𠵱家點影都冇問題！」他亦指，相信旅客願意為了遊日本接受隔離7日，因此計劃再加開日本旅行團。

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▼7月5日 觀塘為食火鍋爆全港首宗BA.4或BA.5▼



▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼

