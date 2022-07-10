疫情．最快｜盧寵茂稱考慮安心出行實名制　張竹君：政府會有公布

本港疫情處高位未回落，持續在近3000宗水平徘徊，昨（9日）新增2995宗確診，包括204宗輸入，另有四間院舍及一間特殊學校出現確診個案。醫務衞生局局長盧寵茂表示， 政府將考慮參考內地及澳門做法，增設健康碼制度，並考慮要求安心出行要以實名登記。觀塘安泰邨盛泰樓完成圍封強檢，約1840名身處指定範圍內人士接受檢測，當中發現28宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定個案。



鄰近的澳門疫情亦未止。澳門昨日（9日）24小時新增93宗陽性個案，新增個案包括紅碼區及醫學觀察酒店59例，而因應疫情，昨公布由7月11日凌晨零時至18日凌晨零時，停止工商業場所運作，維持社會運作及居民生活所需的場所則如常運作，但所有人員須留在住所，因執行必要的工作、購買生活物資，又或其他緊急原因必需外出時須佩戴口罩。



昨日疫情總覽：

【16:43】醫務衞生局局長盧寵茂早前表示， 政府將考慮參考內地及澳門做法，增設健康碼制度，並考慮要求安心出行要以實名登記。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，對局長的方向性政策並沒有補充，相信政府會有公布。她又表示，現時雖然是以疫苗通行證作追踪，惟有時所登記電話未必找到該名人士，相關人士亦有可能不聽電話，或者無詳細資料，有時追踪上是有困難的，要確認到有爆發時，才可向有關當局拿資料。

【16:35】第五波疫情反彈，近日確診個案再迫近3000宗。本港新增2773宗確診，219宗輸入個案，單日新增2992宗，並再錄得2宗死亡個案。問及之後確診數字會否在短期內倍升，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，對確診個案會繼續觀察，預測是按之前的趨勢所作出，若情況不變是有機會上升，但如大家謹慎些、少些出街，又未必會升得很快。

【14:19】現時經深圳灣口岸到深圳的旅客，必先經網上預約「健康驛站」接受檢疫，否則不能入境。過往「健康驛站」供應不求，更不時出現炒賣情況，深圳市政府今日（10日）將預約方式改為抽籤分配房間，系統將根據入境旅客需求數量，以及「健康驛站」的可用房間數量，再設置每日抽籤名額。不過記者今日下午嘗試進入網站時，卻無法進入網頁。

▼2021年12月27日 深圳灣口岸出境情況▼



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▼7月9日 澳門宣布7.11起禁足7日後市面情況▼



▼7月8日 盧寵茂出席疫情記者會▼



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【13:00】第五波疫情反彈，近日確診個案曾一度升破3,000宗。醫務衞生局局長盧寵茂接受電視台節目訪問時表示， 政府目前要達到早發現、早診斷，提升發現確診者的速度，稱將考慮參考內地及澳門的做法，增設健康碼制度，並考慮要求安心出行要以實名登記，惟認為追蹤並非安心出行的首要工作，稱「如畀確診者有自由，任佢哋周圍去，我哋呢啲冇確診嘅人自由就會受到限制」，直言確診者不應危害市民健康。

他又表示，現時要求與內地免檢疫通關並不合理及無可能，現時港府旨在增加通關的人數及提升方便程度，希望「明天會更好」。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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【12:38】澳門疫情持續，經過多輪全民檢測後疫情仍然嚴峻，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（10日）表示，第六輪，即7月8日早上九時至7月9日下午六時的全民核酸檢測已結束，已採樣約65.9萬人次，累計共有23管混樣樣本呈陽性，而第七輪全民核酸檢測已於今早九時開始，應變協調中心呼籲市民積極響應。

昨日（9日）24小時新增93宗陽性個案，新增個案包括紅碼區及醫學觀察酒店59例，屬於管控中發現；密切接觸者12例、全民核酸及重點人群發現的陽性16例、其他人群有6例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,467例。

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【11:55】本港疫情近日反彈，不少院舍亦出現個案，勞工及福利局局長孫玉菡今日（10日）發表網誌表示，吸取第五波的經驗，社會福利署已為多個暫託和檢疫中心作好準備，包括有兩個暫託中心已於上月底投入運作、亞洲國際博覽館原有的設施全數轉為檢疫中心並增加床位、亦有檢疫中心準備就緒以應對亞博飽和，共提供逾2000床位。

【11:11】政府周六（9日）宣布，將推離境特別核酸檢測網上預約系統，離境時須提前在網上系統預約當天的特別核酸檢測時段，無預約不能過關。醫務衞生局今日（10日）表示，由於早上繁忙時段離境人流較多，深圳灣口岸離境特別核酸檢測所需的等候時間較長，預計旅客抵達管制站後需約三小時進行檢測。當局呼籲旅客避免在今日中午前前往深圳灣口岸，並可改於今日下午3時後的非繁忙時段過關。

▼2月9日 500人逼爆深圳灣 多人通宵等隔離▼



【9:10】政府宣布，完成觀塘安泰邨盛泰樓圍封強檢，有大約1840名身處指定範圍內人士接受檢測，當中發現28宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。圍封強檢期間政府派員到訪約780戶，當中約150戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。觀塘安泰邨盛泰樓在上午約十時三十分解封。

【02:00】本港昨日（8日）新增2,995宗新冠肺炎確診個案，逼近3,000大關。為控制疫情，政府將72個地點列入強制檢測名單。

港島東區有13處上榜，為18區中最多，包括太古城銀星閣和北角富澤花園富達閣等；其次是元朗和觀塘區，各有7處須強檢，涉觀塘康麗園B座和元朗尚豪庭2座。

名單中有12處是食肆，如黃大仙中心亞萊泰和北角匯濟州燒肉食堂；其餘60處是住宅。

公告列明，所有人若在指定時間內，曾到訪以下相關地點，須於明日或後日（10日或11日）接受核酸檢測。

【00:12】港府周六（9日）公布，因應深圳灣口岸離境人流增加，將於下周為特別核酸檢測服務，推出網上預約系統，以便旅客安排過關行程。政府估計在網上預約推出前的最繁忙時段，核酸檢測需時3小時，故在系統推出前，將按人流採取管制措施。

▼7月9日 部份污水樣本陽性的地區▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼

