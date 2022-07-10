疫情．最新｜觀塘盛泰樓圍封強檢揭28個案　澳門周一起小禁足七日

本港疫情處高位未回落，持續在近3000宗水平徘徊，昨（9日）新增2995宗確診，包括204宗輸入，當中以英國抵港後確診個案最多，佔逾四分一的56宗，另有四間院舍及一間特殊學校出現確診個案。觀塘安泰邨盛泰樓完成圍封強檢，約1840名身處指定範圍內人士接受檢測，當中發現28宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定個案。



鄰近的澳門疫情亦未止。澳門政府因應疫情，昨公布由7月11日凌晨零時至18日凌晨零時，停止工商業場所運作，維持社會運作及居民生活所需的場所則如常運作，但所有人員須留在住所，因執行必要的工作、購買生活物資，又或其他緊急原因必需外出時須佩戴口罩，成年人須佩戴KN95或以上標準的口罩，未成年人不具備條件時可佩戴其他標準的口罩。



昨日疫情總覽：

▼7月9日 澳門宣布7.11起禁足7日後市面情況▼



▼7月8日 盧寵茂出席疫情記者會▼



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【9:10】政府宣布，完成觀塘安泰邨盛泰樓圍封強檢，有大約1840名身處指定範圍內人士接受檢測，當中發現28宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。圍封強檢期間政府派員到訪約780戶，當中約150戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼7月9日 部份污水樣本陽性的地區▼



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▼7月8日 機場三跑啟用▼



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▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼

