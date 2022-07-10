疫情．最新｜觀塘盛泰樓圍封強檢揭28個案　澳門累計增至1,467宗

撰文：王潔恩 黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 陳栢麟 冼茗慧 林澤鋒
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本港疫情處高位未回落，持續在近3000宗水平徘徊，昨（9日）新增2995宗確診，包括204宗輸入，當中以英國抵港後確診個案最多，佔逾四分一的56宗，另有四間院舍及一間特殊學校出現確診個案。觀塘安泰邨盛泰樓完成圍封強檢，約1840名身處指定範圍內人士接受檢測，當中發現28宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定個案。

鄰近的澳門疫情亦未止。澳門昨日（9日）24小時新增93宗陽性個案，新增個案包括紅碼區及醫學觀察酒店59例，而因應疫情，昨公布由7月11日凌晨零時至18日凌晨零時，停止工商業場所運作，維持社會運作及居民生活所需的場所則如常運作，但所有人員須留在住所，因執行必要的工作、購買生活物資，又或其他緊急原因必需外出時須佩戴口罩。

昨日疫情總覽：

疫情．7.9｜72處納入強檢　 彌敦道大家樂及海關總部職員食堂上榜

▼7月9日　澳門宣布7.11起禁足7日後市面情況▼

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▼7月8日　盧寵茂出席疫情記者會▼

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封區｜何文田愛民邨昭民樓已完成檢測　發現6宗陽性個案孔繁毅倡檢測出結果縮短至4小時　配合每日核酸旅客可豁免檢疫警校結業操首全用中式步操普通話口令　李家超特首身份檢閱稱興奮
疫情｜盧寵茂研推安心出行實名制　仿內地設紅黃綠健康碼

【13:00】第五波疫情反彈，近日確診個案曾一度升破3,000宗。盧寵茂接受電視台節目訪問時表示， 政府目前要達到早發現、早診斷，提升發現確診者的速度，稱將考慮參考內地及澳門的做法，增設健康碼制度，並考慮要求安心出行要以實名登記，惟認為追蹤並非安心出行的首要工作，稱「如畀確診者有自由，任佢哋周圍去，我哋呢啲冇確診嘅人自由就會受到限制」，直言確診者不應危害市民健康。

他又表示，現時要求與內地免檢疫通關並不合理及無可能，現時港府旨在增加通關的人數及提升方便程度，希望「明天會更好」。

盧寵茂稱將考慮參考內地及澳門的做法，增設紅黃綠碼的健康碼制度，認為「如畀確診者有自由，任佢哋周圍去，我哋呢啲冇確診嘅人自由就會受到限制。」（資料圖片）
澳門疫情｜增93宗陽性、累計1467宗　第7輪全民檢測今早九時開始

【12:38】澳門疫情持續，經過多輪全民檢測後疫情仍然嚴峻，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（10日）表示，第六輪，即7月8日早上九時至7月9日下午六時的全民核酸檢測已結束，已採樣約65.9萬人次，累計共有23管混樣樣本呈陽性，而第七輪全民核酸檢測已於今早九時開始，應變協調中心呼籲市民積極響應。

昨日（9日）24小時新增93宗陽性個案，新增個案包括紅碼區及醫學觀察酒店59例，屬於管控中發現；密切接觸者12例、全民核酸及重點人群發現的陽性16例、其他人群有6例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,467例。

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疫情｜啟用多個暫托中心提供逾2000床位　孫玉菡：吸取第五波經驗

【11:55】本港疫情近日反彈，不少院舍亦出現個案，勞工及福利局局長孫玉菡今日（10日）發表網誌表示，吸取第五波的經驗，社會福利署已為多個暫託和檢疫中心作好準備，包括有兩個暫託中心已於上月底投入運作、亞洲國際博覽館原有的設施全數轉為檢疫中心並增加床位、亦有檢疫中心準備就緒以應對亞博飽和，共提供逾2000床位。

【9:10】政府宣布，完成觀塘安泰邨盛泰樓圍封強檢，有大約1840名身處指定範圍內人士接受檢測，當中發現28宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。圍封強檢期間政府派員到訪約780戶，當中約150戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。觀塘安泰邨盛泰樓在上午約十時三十分解封。

▼7月9日　部份污水樣本陽性的地區▼

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▼7月8日　機場三跑啟用▼

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▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼

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▼7月4日　鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼

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▼7月3日起強制檢測公告▼

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