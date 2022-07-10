疫情．最新｜觀塘盛泰樓圍封強檢揭28個案　澳門累計增至1,467宗

本港疫情處高位未回落，持續在近3000宗水平徘徊，昨（9日）新增2995宗確診，包括204宗輸入，當中以英國抵港後確診個案最多，佔逾四分一的56宗，另有四間院舍及一間特殊學校出現確診個案。觀塘安泰邨盛泰樓完成圍封強檢，約1840名身處指定範圍內人士接受檢測，當中發現28宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定個案。



鄰近的澳門疫情亦未止。澳門昨日（9日）24小時新增93宗陽性個案，新增個案包括紅碼區及醫學觀察酒店59例，而因應疫情，昨公布由7月11日凌晨零時至18日凌晨零時，停止工商業場所運作，維持社會運作及居民生活所需的場所則如常運作，但所有人員須留在住所，因執行必要的工作、購買生活物資，又或其他緊急原因必需外出時須佩戴口罩。



昨日疫情總覽：

▼7月9日 澳門宣布7.11起禁足7日後市面情況▼



▼7月8日 盧寵茂出席疫情記者會▼



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【13:00】第五波疫情反彈，近日確診個案曾一度升破3,000宗。盧寵茂接受電視台節目訪問時表示， 政府目前要達到早發現、早診斷，提升發現確診者的速度，稱將考慮參考內地及澳門的做法，增設健康碼制度，並考慮要求安心出行要以實名登記，惟認為追蹤並非安心出行的首要工作，稱「如畀確診者有自由，任佢哋周圍去，我哋呢啲冇確診嘅人自由就會受到限制」，直言確診者不應危害市民健康。

他又表示，現時要求與內地免檢疫通關並不合理及無可能，現時港府旨在增加通關的人數及提升方便程度，希望「明天會更好」。

盧寵茂稱將考慮參考內地及澳門的做法，增設紅黃綠碼的健康碼制度，認為「如畀確診者有自由，任佢哋周圍去，我哋呢啲冇確診嘅人自由就會受到限制。」（資料圖片）

【12:38】澳門疫情持續，經過多輪全民檢測後疫情仍然嚴峻，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（10日）表示，第六輪，即7月8日早上九時至7月9日下午六時的全民核酸檢測已結束，已採樣約65.9萬人次，累計共有23管混樣樣本呈陽性，而第七輪全民核酸檢測已於今早九時開始，應變協調中心呼籲市民積極響應。

昨日（9日）24小時新增93宗陽性個案，新增個案包括紅碼區及醫學觀察酒店59例，屬於管控中發現；密切接觸者12例、全民核酸及重點人群發現的陽性16例、其他人群有6例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,467例。

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【11:55】本港疫情近日反彈，不少院舍亦出現個案，勞工及福利局局長孫玉菡今日（10日）發表網誌表示，吸取第五波的經驗，社會福利署已為多個暫託和檢疫中心作好準備，包括有兩個暫託中心已於上月底投入運作、亞洲國際博覽館原有的設施全數轉為檢疫中心並增加床位、亦有檢疫中心準備就緒以應對亞博飽和，共提供逾2000床位。

【9:10】政府宣布，完成觀塘安泰邨盛泰樓圍封強檢，有大約1840名身處指定範圍內人士接受檢測，當中發現28宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。圍封強檢期間政府派員到訪約780戶，當中約150戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。觀塘安泰邨盛泰樓在上午約十時三十分解封。

▼7月9日 部份污水樣本陽性的地區▼



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▼7月8日 機場三跑啟用▼



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▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼

