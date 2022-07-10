九龍城重建｜市建局研沙浦道商場提早兩年落成　助商戶原區遷置

市區重建局早前公布九龍城另一個重建項目，選址為衙前圍道／賈炳達道，共涉及三個地盤，包括賈炳達道公園、九龍城市政大樓、長者健康中心等。市建局行政總監韋志成今日（10日）發表網誌，提及在公布重建項目不久後，部份商戶「十分惶恐和擔憂」，要在短時間內遷走，但經市建局職員落區解釋後已感到安心。

他又指，區內有一些潮洲及泰國飲食文化相關的特色店舖，除了會研究日後讓商戶重回重建範圍內經營，亦會在附近的沙浦道重建項目內，盡力讓商場基座提早兩年啟用，為潮泰特色商戶原區經營提供多一個遷置選擇。他又表示正在研究於重建期內，尋找可用作臨時過渡期安排的地點供商戶集中經營。



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市建局今年5月公布九龍城區的衙前圍道／賈炳達道重建項目（KC-017項目），區內之前亦已推展沙浦道項目。

韋志成於網誌表示，九龍城區是一個街舖林立、具有不少地區特色店舖和食肆的社區，在策劃項目時，已將保留地區特色、協助店舖經營者調遷及回遷等事宜，提升到規劃層面，令項目的整體設計能夠配合。

他續指，在規劃細節上，過往一般是多層商場設計，但今次採用臨街式小舖設計，增加地舖數量，希望保留小街小舖的氛圍，以及潮泰飲食文化的地區形象。

重建區內商舖逾九成屬租戶 部份已經營數十年

韋志成續指，調查團隊已聯絡了項目範圍內約九成的居民及商戶，登記他們身份和單位的佔用情況。項目內大約有140間商舖，初步分析資料後，大致有兩類與地區相關的店舖，第一類為與九龍城街市業務息息相關的鮮貨和乾貨店舖集中在街市一帶經營；另有約一成為潮泰飲食文化相關的特色店舖，例如售賣傳統潮汕鄉土食品、泰國菜館等，分布在不同位置的地舖。兩者都有超過九成為租戶，有部份於區內經營了數十年。

市建局早前派員落區訪問商戶，韋志成指，有商戶反映，在項目公布不久後，就有地產代理聲稱，指市建局將於短期收購其舖位物業，著商戶盡快另覓舖位經營，令他們十分惶恐和擔憂。不過他強調，經過訪談及解釋後，受訪商戶均表示安心，並有商戶希望回到區內經營，例如有潮州菜館提到，如重建後可設「潮汕特色街」，便會協助家人原區經營。

韋志成指，明白不少鮮貨商舖希望重建期間可以繼續經營，正研究在主地盤或附近範圍，尋找可用作臨時過渡期安排的地點，讓他們在過渡期能較集中一處經營，方便市民購買食材；待項目完成後，才搬到回遷的地方。至於希望在原區經營的潮泰特色食肆和商戶，他表示除了在是次項目範圍供他們回遷，亦考慮在距離大約300米內的沙浦道項目，提前為商戶提供商舖選擇，讓他們可繼續在龍城區經營。

料沙浦道商場提早至2029年落成

另外，政府已於今年5月刊憲，收回沙浦道項目的土地，以展開重建計劃。韋志成表示，已要求團隊全面檢視項目的地盤平整、招標、施工等不同工序，加快建造項目內的商業部分，讓商場基座可以提早兩年，即大約2029年落成啟用，以滿足潮泰特色商戶原區經營的願望，為他們提供多一個遷置選擇。

韋志成表示透過「融合策略」的市區更新模式，是次項目、沙浦道項目及小區復修計劃，將增加更多地面行人空間作「門戶廣場」（市建局圖片）

在規劃層面，韋志成表示透過「融合策略」的市區更新模式，是次項目、沙浦道項目及小區復修計劃，將增加更多地面行人空間作「門戶廣場」，作為連接新啟德發展區的大門，增加人流、帶動小區經濟，並讓遷到該區的潮泰特色商戶凝聚一起，舉辦文化特色的節慶活動。

韋志成預計，是次項目涉及的規劃程序和物業收購，需要數年才完成，未來將逐一約見商戶和項目內的居民，講解收購及遷置的政策、項目不同階段的時間表，了解不同的需要，並將落實商戶過渡性安排和回遷不同方案的具體細節。