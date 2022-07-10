深圳灣逾百人户外等檢測結果　巿民：搶驛站非常不順利　冀改善

深圳灣口岸今早（10日）繁忙時段離境人流逼爆，記者下午約三時到達深圳灣口岸，人流較今早少，進行核酸檢測的位置未見有人龍，惟等候核酸檢測結果大堂內坐滿人，令有約百多人需在烈日下等候檢測結果，相關部門表需時約兩小時方有結果。

過關回內地的人群中，有於英國留學的內地學生需於簽證到期前離港；有三年未有與父母見面的港人回港探親；亦有從事金融業，於中港兩邊走的港人需回內地工幹，三人都表示內地檢疫驛站預訂網站經常「崩潰」，自己能夠搶到驛站已算「幸運」。



醫務衞生局局長盧寵茂約下午五時半到深圳灣口岸視察，他對於一小時處理300人的檢測效率不太滿意，直言太慢，又批評登記過程有太多接觸，擔心有感染風險。



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深圳健康驛站的每日名額於7月8日增加，並設有額外的「人文關懷通關」名額供特定群組申請，經深圳灣口岸離境前往深圳的人流陸續上升。從事金融業的邱先生表示，已就過關研讀攻略，由於工作關係需要「兩地跑」，直言搶驛站的過程「非常唔順利」，形容是「出盡三十六計」，最終花近三星期時間方搶到名額。

金融業邱先生指熱線「都係幫唔到手」

他續指，得悉有黃牛炒賣成功預訂驛站的名額，坦言絕不支持，亦不會光顧，惟相關網站出現各種的技術問題，亦令一種等候回內地的人苦不堪言。對於當局容許有緊急需要的巿民優先訂到驛站，他稱理念需好，惟引述不少網民曾致電官方熱線求助，「都係幫唔到手。」

港人陳先生︰我哋依啲小巿民受啲委屈無乜問題嘅

港人陳先生則攜同妻子回內地探親，他坦言已有三年多與父母未有見面，打算在內地逗留一個月。等候核酸結果逾句鐘，他認為輪候時間的影響不大，「想安心通關、保證身體安全，我哋依啲小巿民受啲委屈無乜問題嘅。」

他又指，搶驛站的過程非常痛苦、辛酸，「日日好似等好運降臨」，又指用一個月就搶到驛站是幸運，「有幾多人搶左成年都無」，希望可以做好系統的管理。

英國留學生管小姐︰驛站網站時常崩潰

於英國倫敦留學的內地學生管小姐由英國先到香港再回到內地，今日要離境回到內地，否則申請逗留會較麻煩，又稱在太陽下輪候檢測結果已兩個小時，預料要等多半個小時。她續指，比較難預訂驛站，網站時常崩潰，認為自己比較幸運。

盧寵茂不滿關口登記檢測效率

另外，醫務衞生局局長盧寵茂約下午五時半到深圳灣口岸視察，現場有職員介紹設施及流程，包括輪候檢測設有關愛座、流程需時等，盧對此表示，「其實我都做過（關口檢測），都過過關」。對於檢測效率，職員表示一小時可處理約300人，盧對此不太滿意，直言太慢，又批評登記過程有太多接觸，「好多資料智能身份證都有，係爭個電話號碼」，旁邊的工作人員回應承認「有進步空間」。

他其後見記者表示，應對驛站不足問題，內地當局針對炒賣深圳方面「做左好多工作」，令分配更公平、公開，對於今早出現擠逼的問題，他解釋指是因為「人多左」，強調行了第一步，但要做得更好，並承諾會再改進，又指香港政府會繼續努力，與廣東省、深圳市相關部門溝通，在不影響聯防聯控的前提下，令更多市民可以回內地。

現場亦有記者就安心出行實名制作出提問，惟盧寵茂未就回應就回到座駕離開。