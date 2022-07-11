疫情．最新｜本港研設健康碼 澳門今起停市禁足7日
撰文：孔繁栩 王潔恩 陳淑霞 黃偉倫 黃煦緻 江麗盈 陳栢麟 馬煒傑 冼茗慧 林澤鋒 鄭嘉惠
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本港疫情持續，昨日（10日）新增2,992宗確診個案，並再錄得2名患者死亡。醫務衞生局局長盧寵茂昨日表示，考慮參考內地及澳門，增設健康碼制度，及要安心出行實名制。盧寵茂又視察深圳灣口岸，他直指檢測效率太慢，登記過程有太多接觸，未有善用科技，承諾會作出改進。
澳門疫情持續，由今日（11日）凌晨零時至18日凌晨所有工商業活動的公司和場所需暫停運作，期間按當地勞工法例，僱主毋須支付停工期間的薪酬；市民亦要禁足留在家中，但准外出買食物，而超市、街市及食肆可營業，食肆不設堂食。
昨日疫情總覽：
▼7月10日 澳門停市前夕晚上情況▼
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▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼
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▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼
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▼7月10日部份確診大廈▼
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▼7月3日起強制檢測公告▼
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▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼
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