疫情．最新｜71處納強制檢測公告　黃埔天地大家樂及麥當勞上榜

本港疫情持續，本港新增2611宗確診，並有252宗輸入個案，單日總新增個案為2863宗，並再錄得7宗死亡個案。醫務衞生局局長盧寵茂昨日表示，為精準防疫，希望紅黃碼制度可以盡快推出，但具體運作詳情，稍後推行時會再解釋清楚。他又表示，現時並無任何封城考慮，強調採用紅黃碼是想確保相關人士遵守規則，不認為今屆政府更改了政策，變幻是永恒的，不覺與上屆政府有改變。



澳門疫情持續，昨日（10日）新增59宗陽性個案，較前一日下降，而由今日（11日）凌晨零時至18日凌晨所有工商業活動的公司和場所需暫停運作，期間按當地勞工法例，僱主毋須支付停工期間的薪酬；市民亦要禁足留在家中，但准外出買食物，而超市、街市及食肆可營業，食肆不設堂食。有議員建議再派錢。



昨日疫情總覽：

▼7月11日強制檢測公告▼



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【23:43】醫務衞生局公布強制檢測公告，一共有71個地點上榜，當中食肆佔10個，以，九龍灣及紅磡黃埔天地為主，前者有淘大商場亞萊泰、利基大廈永發廚房、彩盈坊銀龍茶餐廳及一號九龍稻香．茶居，後者則有逸逸居、大家樂及麥當勞分店。其他三間為鯉魚門廣場肯德基家鄉雞、機場一號客運大樓Can．teen及尖沙咀金巴利道輕鬆一下。在指定日子及時間在場人士，須於明日或後日（12或13日）進行核酸檢測。

柴灣興華(二)邨樂興樓地下聖雅各福群會柏逸長者日間照顧中心，以及深水埗富昌邨富潤樓保良局癸未年樂頤居暨耆安長者日間護理中心，也有納入強檢名單，於指定日子曾身處超過一小時，也須明日或後日進行核酸檢測。

▼7月11日強制檢測公告▼



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【23:27】本港疫情反彈，衞生防護中心今日（11日）更新確診大廈名單，新呈報1,554幢，新界區共857幢，當中元朗佔最多有154幢，分佈Park Yoho系列、Yoho系列，沙田區亦有184幢，包括九肚山大宅皓朗山莊、西貢將軍澳區102幢，當中不乏日出康城的大廈。

九龍區共有440幢，有九龍塘豪宅沙福道7號大屋、Oasis Kai Tak、One Homantin、The Austin、曼克頓山等；港島區共有257幢，有丹拿花園、The Beachside、貝沙灣等。

▼九龍區確診大廈▼



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【21:30】安老業界齊心抵禦第六波記者會暨《疫境自強—安老院抗疫實錄特刊2022》發布會於今日（11日）舉行，分享安老院舍如何在第五波疫情下疫境自救，指政府當時支援不足，並指吸收是次經驗，針對未來可能發生的第六波疫情會應對得更好，對新一屆政府抱有期望。

【18:58】澳門疫情持續，澳門今起工商業場所停運7天，當地警察總局警務聯絡及公共關係處處長張健欣表示，截至今午3時，當局共發出905宗勸喻，首階段未有人士被檢控，勸喻的內容主要是涉及在公共地方跑步、在公園閒坐等非必要活動。

澳門治安警晚上表示，為落實特區政府疫情防控措施，警方持續派員在本澳各區巡查，截至今晚9時，已對兩宗個案作出檢舉。

▼7月11日 疫情記者會公布加強監察確診者▼



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【17:28】醫務衞生局局長盧寵茂表示，現時並無任何封城考慮，採用紅黃碼是想確保相關人士遵守規則，不認為今屆政府更改了政策，變幻是永恒的，不覺與上屆政府有改變。

【17:06】就紅碼黃碼何時推出的問題，醫務衞生局局長盧寵茂表示，政府對確診人士有一定機制，一旦確診就有隔離令，會評估居家狀況是否容許居家隔離，更精準識別，可更人性化檢疫，時間希望愈快愈好，盡快推行，會同相應部門溝通。問及之前有多少人在隔離時偷走，他表示，並沒有相關數據可以提供。

對於紅碼黃碼會否影響坐交通公具，盧寵茂表示，紅碼人士理論上是不可以自由走動，黃碼人士應該不會限制坐車，稍後推行時會再解釋清楚。

簡單而言，紅碼是作用識別感染人士，令他們無法進入特定場所，確保適合家居隔離的人士不能進出高危人群場所。黃碼暫時就用作識別境外入境人士，由於仍有一定風險，所以就用黃碼限制相關人士進入高風險人群聚集地方。

什麼人會「紅碼」？有什麼限制？ 確診者會紅碼，不可進入特定或高危人群場所包括醫院、院舍等 什麼人會「黃碼」？有什麼限制？ 家居監測中的入境者會黃碼，不可進入高危場所，不可參與除口罩的高風險活動

【16:53】第五波疫情持續升温，近日確診個案再迫近3000宗。本港新增2611宗確診，252宗輸入個案，單日新增2863宗，並再錄得7宗死亡個案。局方表示，於過去一周本港疫情惡化，留院人數不斷升，上周約700人留醫，20多人是重症，但今周已達900多人，其中近50人是重症，升幅顯著，會調動更多人抗疫。

【16:47】醫務衞生局局長盧寵茂表示，新增個案一直徘徊於約3000宗的高位，醫管局承受好大壓力，在醫院內留醫人數由300多人升到昨日的957人，每日最多150人入院，總住院人數好快會過千，醫管局最壞打算2周加1倍，7月下旬可能每日去到300個，接近急症牀位的約10%；跟據局方預測，9月時最多會去到1437人，是現時的10倍，而於7月15日開始，居家隔離要戴電子手環，確保相關人士不會離開家屋，強調對疫情不會躺平，會針對確診人士做好隔離措施，要做到更精準居家隔離，同時要人性化。

▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



【16:30】本港新冠肺炎疫情反彈，政府今日（11日）公布，因應九龍城區、南區及大埔區共23個屋苑及大廈污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續相關地點的居民、清潔工和物業管理員工派發合共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。涉及的屋苑及大廈包括賀龍居、海逸豪園、漁暉苑、明雅苑及新興花園等。

．九龍城區 — 愛民邨、俊民苑、欣圖軒、御龍居、賀龍居、金百利大廈及海逸豪園 （海逸灣、悅濤灣、翠堤灣、綠庭軒及玉庭軒）

．南區 — 漁暉苑、港暉中心、安輝大廈、兆群大廈、海洋大廈、協勝大廈、美倫閣、香港仔舊大街72號及利東邨

．大埔區 — 怡雅苑、明雅苑、新興花園、富雅花園、新達廣場、景雅苑及廣福邨

【14:32】社會福利署今日（11日）表示，社署早前在內地聘用合共762名的臨時合約照顧員已完成合約，當中有17人透過「補充勞工計劃」獲本地院舍聘用，其他照顧員已返回內地。翻查資料顯示，該批照顧員底薪連津貼每月約3.1萬元。



本身是安老院舍經營者的安老事務委員會委員李輝日前受訪時，旗下院舍已招攬10多名原由社署直接聘用的內地照顧員，月薪與外勞員工睇齊，同為約1.4萬元。

【12:51】對於港府指研究將「安心出行」實名制，並仿效內地加設「紅黃綠碼」。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（11日）於電台節目表示，如將核酸檢測陽性的市民，及檢疫中的入境人士，先暫停其疫苗通行證或轉為「紅碼」，相信可更精準防疫。不過，他亦指，落實有關措施後，未必可大幅度減低個案，根據過往兩年經驗，減少個案最有效的方法是「封城」，惟香港正處於復常階段，更符合成本效益的是推廣接種疫苗。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

【12:31】運輸署發言人表示，運輸署署長羅淑佩對快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

羅淑佩最近一次上班日期為7月8日，她在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並定期進行快速抗原測試。她最近沒有外遊紀錄。運輸署指，已為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施，包括要求職員定期進行快速抗原測試，並已提醒所有人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。

運輸署發言人表示，運輸署署長羅淑佩快測結果呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。（余俊亮攝)

【12:00】昨日（10日）有大批市民在深圳灣口岸排隊過關到內地，等候做「特別核酸檢測」。醫務衞生局局長盧寵茂今早（11日）於電台節目表示，雖然提升了過關名額的第一步，但未考慮第二步，並未設立檢測的預約制度，結果大排長龍，昨早三小時內便有約1,200人排隊過關，就此代表政府向市民道歉，目標於本周初推出預約系統。

被問到會否考慮將入境香港的檢疫期縮短，他表示正積極考慮減少檢疫日數，但未能透露詳情，並指要以科技配合，確保檢疫人士守法。

▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼



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【11:50】澳門昨日（10日）新增59宗陽性個案，較前一日下降，包括來自紅碼區及醫學觀察酒店的42宗，屬於管控中發現；密切接觸者6宗、全民核酸及重點人群發現的陽性7宗、其他人群有4宗，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,526宗。

截至今日（11日）早上8時，通過流行病學調查共跟進19,288人，其中核心密切接觸者2,974人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）10,834人，次密切接觸者900人，一般接觸者255人，陪同人員762人。

▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼



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【11:45】澳門疫情升溫，特首賀一誠日前宣布，由今（11日）凌晨至18日凌晨，所有工商業活動的公司和場所需暫停運作，市民亦需盡量留在家中。前立法會議員澳門蘇嘉豪今日於電台節目表示，不少市民無以適從，亦未能理解政府做法，澳門市民不單有抗疫疲勞，甚至已出現「抗疫憤怒」，指「大家會覺得，封得一時，係咪封得一世呢？」

他又質疑抗疫目標是否制定得宜，直指內地不少城市有更嚴厲防疫措施，但仍有本土個案，「要繼續封到何年何月呢？呢個都係大家睇唔到前景嘅核心。」

▼7月10日 澳門停市前夕晚上情況▼



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【9:31】政府宣布，已完成黃大仙天宏苑宏遠閣的圍封強檢，其間有488名身處相關範圍內人士接受檢測，當中發現6宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在相關區域內派員到訪206戶，當中20戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。相關區域已今日約上午十時三十分解封。

▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



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【9:25】 新冠疫情持續，醫務衛生局局長盧寵茂昨日（10日）表示，研究將「安心出行」實名制，並仿效內地加設「紅黃綠碼」。盧寵茂今早（11日）於電台節目進一步解釋，相關措施是用作辨別確診者，一旦核酸檢測陽性便出現「紅碼」，詳細如何劃分仍有待研究，但強調「唔會乜都無做就『紅碼』、『黃碼』」。

問到何時推出，他表示沒有時間表，但愈快愈好。他直言：「所謂自由，其實同自私有時會容易有混淆咗，感染者係唔應該有自由隨便咁周圍去，影響我哋健康」。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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【2:00】廉政公署（廉署）昨日（10日）傍晚接獲一名人士報稱，曾於昨早參加廉署開放日，其後在自行快測後，懷疑確診新型冠狀病毒病，有待衞生署確定。廉署表示，該名人士報稱，於昨日上午9時參加約105分鐘的導賞活動。廉署現正了解事件，並會按衞生防護中心指引，作出適當跟進。

▼7月10日部份確診大廈▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼



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▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼

