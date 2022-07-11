疫情．直播｜推紅黃碼限制隔離人士活動　盧寵茂︰希望越快越好

本港疫情持續，昨日（10日）新增2,992宗確診個案，並再錄得2名患者死亡。醫務衞生局局長盧寵茂昨日表示，考慮增設健康碼制度，及要安心出行實名制。盧寵茂今早（11日）進一步解釋，相關措施是用作辨別確診者，一旦核酸檢測陽性便出現「紅碼」，詳細如何劃分仍有待研究，但強調「唔會乜都無做就『紅碼』、『黃碼』」，現時沒有推出時間表，但愈快愈好。運輸署署長羅淑佩確診，現正進行隔離。



澳門疫情持續，昨日（10日）新增59宗陽性個案，較前一日下降，而由今日（11日）凌晨零時至18日凌晨所有工商業活動的公司和場所需暫停運作，期間按當地勞工法例，僱主毋須支付停工期間的薪酬；市民亦要禁足留在家中，但准外出買食物，而超市、街市及食肆可營業，食肆不設堂食。有議員建議再派錢。



昨日疫情總覽：

【17:06】就紅碼黃碼何時推出的問題，醫務衞生局局長盧寵茂表示，政府對確診人士有一定機制，一旦確診就有隔離令，會評估居家狀況是否容許居家隔離，更精準識別，可更人性化檢疫，時間希望越快越好，盡快推行，會同相應部門溝通。問及之前有多少人在隔離時偷走，他表示，並沒有相關數據可以提供。

【16:53】第五波疫情持續升温，近日確診個案再迫近3000宗。本港新增2611宗確診，252宗輸入個案，單日新增2863宗，並再錄得7宗死亡個案。局方表示，於過去一周本港疫情惡化，留院人數不斷升，上周約700人留醫，20多人是重症，但今周已達900多人，其中近50人是重症，升幅顯著，會調動更多人抗疫。

【16:47】醫務衞生局局長盧寵茂表示，新增個案一直徘徊於約3000宗的高位，醫管局承受好大壓力，在醫院內留醫人數由300多人升到昨日的957人，每日最多150人入院，總住院人數好快會過千，醫管局最壞打算2周加1倍，7月下旬可能每日去到300個，接近急症牀位的約10%；跟據局方預測，9月時最多會去到1437人，是現時的10倍，而於7月15日開始，居家隔離要戴電子手環，確保相關人士不會離開家屋，強調對疫情不會躺平，會針對確診人士做好隔離措施，要做到更精準居家隔離，同時要人性化。

【12:51】對於港府指研究將「安心出行」實名制，並仿效內地加設「紅黃綠碼」。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（11日）於電台節目表示，如將核酸檢測陽性的市民，及檢疫中的入境人士，先暫停其疫苗通行證或轉為「紅碼」，相信可更精準防疫。不過，他亦指，落實有關措施後，未必可大幅度減低個案，根據過往兩年經驗，減少個案最有效的方法是「封城」，惟香港正處於復常階段，更符合成本效益的是推廣接種疫苗。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

【12:31】運輸署發言人表示，運輸署署長羅淑佩對快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

羅淑佩最近一次上班日期為7月8日，她在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並定期進行快速抗原測試。她最近沒有外遊紀錄。運輸署指，已為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施，包括要求職員定期進行快速抗原測試，並已提醒所有人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。

【12:00】昨日（10日）有大批市民在深圳灣口岸排隊過關到內地，等候做「特別核酸檢測」。醫務衞生局局長盧寵茂今早（11日）於電台節目表示，雖然提升了過關名額的第一步，但未考慮第二步，並未設立檢測的預約制度，結果大排長龍，昨早三小時內便有約1,200人排隊過關，就此代表政府向市民道歉，目標於本周初推出預約系統。

被問到會否考慮將入境香港的檢疫期縮短，他表示正積極考慮減少檢疫日數，但未能透露詳情，並指要以科技配合，確保檢疫人士守法。

▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼



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【11:50】澳門昨日（10日）新增59宗陽性個案，較前一日下降，包括來自紅碼區及醫學觀察酒店的42宗，屬於管控中發現；密切接觸者6宗、全民核酸及重點人群發現的陽性7宗、其他人群有4宗，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,526宗。

截至今日（11日）早上8時，通過流行病學調查共跟進19,288人，其中核心密切接觸者2,974人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）10,834人，次密切接觸者900人，一般接觸者255人，陪同人員762人。

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【11:45】澳門疫情升溫，特首賀一誠日前宣布，由今（11日）凌晨至18日凌晨，所有工商業活動的公司和場所需暫停運作，市民亦需盡量留在家中。前立法會議員澳門蘇嘉豪今日於電台節目表示，不少市民無以適從，亦未能理解政府做法，澳門市民不單有抗疫疲勞，甚至已出現「抗疫憤怒」，指「大家會覺得，封得一時，係咪封得一世呢？」

他又質疑抗疫目標是否制定得宜，直指內地不少城市有更嚴厲防疫措施，但仍有本土個案，「要繼續封到何年何月呢？呢個都係大家睇唔到前景嘅核心。」

▼7月10日 澳門停市前夕晚上情況▼



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【9:31】政府宣布，已完成黃大仙天宏苑宏遠閣的圍封強檢，其間有488名身處相關範圍內人士接受檢測，當中發現6宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在相關區域內派員到訪206戶，當中20戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。相關區域已今日約上午十時三十分解封。

▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



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【9:25】 新冠疫情持續，醫務衛生局局長盧寵茂昨日（10日）表示，研究將「安心出行」實名制，並仿效內地加設「紅黃綠碼」。盧寵茂今早（11日）於電台節目進一步解釋，相關措施是用作辨別確診者，一旦核酸檢測陽性便出現「紅碼」，詳細如何劃分仍有待研究，但強調「唔會乜都無做就『紅碼』、『黃碼』」。

問到何時推出，他表示沒有時間表，但愈快愈好。他直言：「所謂自由，其實同自私有時會容易有混淆咗，感染者係唔應該有自由隨便咁周圍去，影響我哋健康」。

▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼



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【2:00】廉政公署（廉署）昨日（10日）傍晚接獲一名人士報稱，曾於昨早參加廉署開放日，其後在自行快測後，懷疑確診新型冠狀病毒病，有待衞生署確定。廉署表示，該名人士報稱，於昨日上午9時參加約105分鐘的導賞活動。廉署現正了解事件，並會按衞生防護中心指引，作出適當跟進。

▼7月10日部份確診大廈▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼



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▼2月24日起進入指定場所須必用「安心出行」▼

