中大獎學金加碼 增1科及7科5**入學獎學金 醫科狀元可獲56萬
中文大學將於2022至2023年度加強「新生入學獎學金」，今年將新增考獲七科或以上及一科5**的入學獎學金，七科或以上5**的狀元可獲每年續領的八萬元入學獎學金加上8萬元「海外交流獎學金」，以六年制的醫科課程為例，最高總額可獲56萬元。中大入學及學生資助處處長王家徹表示獎學金加碼後，總額預計高達1,900萬元，較往年增加約四成，而受惠人數亦約由310人倍增至740人。
對於書院學生有意重組中大學生會，王家徹表示，校方與校長均相當鼓勵學生組成書院或大學的學生會，指出學生會在校園內非常重要，可代表同學成為溝通橋梁。
「加強版」新生入學獎學金下，新增了考獲七科或以上5**的聯招新生將可獲得加碼獎勵，每名入學狀元將可獲每年80,000元獎學金，當中包括了4,2100元全免學費獎學金及37,900元學習津貼，另外亦可獲不限次數的「海外交流獎學金」。以六年制的醫科課程為例，最高總額可獲56萬元。另外亦新增一科5**的考生可獲首年5,000元的獎學金。
除以上兩個新增的入學獎學金外，原有的兩科至六科5**新生入學獎學金亦獲加碼，每年續領獎學金增加當中，五科5**每年的獎學金增加7,900元至2,7900元，再加上年全免學費獎學金，每年獎學金總額增至70,000元，學生的GPA維持在3.0以上便可每年續領；而四科5**的考生雖然無全免學費獎學金，但每年獎學金金額亦增加8,950至30,000元。一次性獎學金則增加2,000元至3,950元。
中大入學及學生資助處處長王家徹表示，了解到考生在疫情下面對的影響和壓力，期望加碼的獎學金可做到鼓勵學生的作用。另外，他亦表示，明白疫情下不同階層均面對經濟負擔，期望獎學金亦可幫助到有經濟壓力而又有天賦的學生，可以幫助他們順利完成學業。他指獎學金加碼後，總金額預計高達1,900萬元，較往年增加約四成，而受惠人數亦約由310人倍增至740人。
有信心可在九月開學時全面恢復面授
王家徹又提到，雖然今年的DSE考生有所下降，但今年就六月份聯招的數據而言，將中大放在Band A的考生不跌反升，比去年增加了約8%。他又透露校方有信心可在九月開學時全面恢復面授，不過仍要視乎疫情最新發展。
鼓勵學生重組書院或大學學生會
對於近日8間書院學生會組成「聯書院學生會平台」小組，以探討重新成立中大學生會的可能性，王家徹表示，學校與校長均相當鼓勵學生重組不論書院或大學的學生會，指出學生會在校園內非常重要，代表同學成為溝通橋梁。