中大獎學金加碼　增1科及7科5**入學獎學金　醫科狀元可獲56萬

中文大學將於2022至2023年度加強「新生入學獎學金」，今年將新增考獲七科或以上及一科5**的入學獎學金，七科或以上5**的狀元可獲每年續領的八萬元入學獎學金加上8萬元「海外交流獎學金」，以六年制的醫科課程為例，最高總額可獲56萬元。中大入學及學生資助處處長王家徹表示獎學金加碼後，總額預計高達1,900萬元，較往年增加約四成，而受惠人數亦約由310人倍增至740人。



對於書院學生有意重組中大學生會，王家徹表示，校方與校長均相當鼓勵學生組成書院或大學的學生會，指出學生會在校園內非常重要，可代表同學成為溝通橋梁。



中文大學將於2022至2023年度加強「新生入學獎學金」，今年將新增考獲七科或以上及一科5**的入學獎學金，狀元可獲每年八萬元入學獎學金加上8萬元「海外交流獎學金」。（馬煒傑攝）

「加強版」新生入學獎學金下，新增了考獲七科或以上5**的聯招新生將可獲得加碼獎勵，每名入學狀元將可獲每年80,000元獎學金，當中包括了4,2100元全免學費獎學金及37,900元學習津貼，另外亦可獲不限次數的「海外交流獎學金」。以六年制的醫科課程為例，最高總額可獲56萬元。另外亦新增一科5**的考生可獲首年5,000元的獎學金。

除以上兩個新增的入學獎學金外，原有的兩科至六科5**新生入學獎學金亦獲加碼，每年續領獎學金增加當中，五科5**每年的獎學金增加7,900元至2,7900元，再加上年全免學費獎學金，每年獎學金總額增至70,000元，學生的GPA維持在3.0以上便可每年續領；而四科5**的考生雖然無全免學費獎學金，但每年獎學金金額亦增加8,950至30,000元。一次性獎學金則增加2,000元至3,950元。

對於書院學生有意重組中大學生會，王家徹表示校方與校長均相當鼓勵學生組成不論書院或大學的學生會。（資料圖片）

中大入學及學生資助處處長王家徹表示，了解到考生在疫情下面對的影響和壓力，期望加碼的獎學金可做到鼓勵學生的作用。另外，他亦表示，明白疫情下不同階層均面對經濟負擔，期望獎學金亦可幫助到有經濟壓力而又有天賦的學生，可以幫助他們順利完成學業。他指獎學金加碼後，總金額預計高達1,900萬元，較往年增加約四成，而受惠人數亦約由310人倍增至740人。

有信心可在九月開學時全面恢復面授

王家徹又提到，雖然今年的DSE考生有所下降，但今年就六月份聯招的數據而言，將中大放在Band A的考生不跌反升，比去年增加了約8%。他又透露校方有信心可在九月開學時全面恢復面授，不過仍要視乎疫情最新發展。

鼓勵學生重組書院或大學學生會

對於近日8間書院學生會組成「聯書院學生會平台」小組，以探討重新成立中大學生會的可能性，王家徹表示，學校與校長均相當鼓勵學生重組不論書院或大學的學生會，指出學生會在校園內非常重要，代表同學成為溝通橋梁。