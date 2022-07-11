澳門停市｜905人違禁令　涉跑步、坐公園、放狗　暫未有人被控

澳門疫情持續，澳門昨日（10日）合共新增59宗確診，自上月18日起累計1,526人染疫。第七輪全民核酸檢測昨日開展，截至今早（11日）8時，累計共有12管混樣樣本呈陽性。

澳門今起工商業場所停運7天，當地警察總局警務聯絡及公共關係處處長張健欣表示，截至今午三時，當局共發出905宗勸喻，首階段未有人士被檢控，勸喻的內容主要是涉及在公共地方跑步、在公園閒坐等非必要活動。



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澳門應變協調中心表示，昨日24小時內合共新增59宗確診，包括紅碼區及醫學觀察酒店42例，屬於管控中發現；密切接觸者6例、全民核酸及重點人群發現的陽性7例、其他人群有4例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,526例。

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澳門警察總局警務聯絡及公共關係處處長張健欣表示，截至今午三時，當局共發出905宗勸喻，首階段未有人士被檢控，勸喻的內容主要是涉及在公共地方跑步、在公園閒坐等，其次是外出時沒佩戴好口罩、沒佩戴符合規定的口罩，或放狗等非必要活動。

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他又強調，當局首階段對違反措施人士採取勸喻形式，各部門將加強社區宣傳和巡邏執法行動，並對任何違反防疫措施的人士作出直接的檢控工作，又提醒須嚴格配合防疫措施，留在住所。