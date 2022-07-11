魯班廟嘉許年輕從業員　有獲獎者用13年時間持續進修取得碩士學位

今日（11日）是魯班先師寶誕，為追思及祈福蔭以求工作順利，三行(木工/打石/泥水)同業於這天結伴上魯班先師廟廟堂祭祀。由香港魯班廣悅堂主辦的「2022 青年魯班選舉頒獎典禮」趁寶誕於魯班廟舉行，嘉許建造業內表現優秀的青年從業員。



今日（11日）是魯班先師寶誕，為追思及祈福蔭以求工作順利，三行(木 工/打石/泥水)同業於這天結伴上魯班先師廟廟堂祭祀。（鄭嘉惠攝）

獲獎人士經驗獨到 由目不識丁去到考取港大碩士

拿到「營造師大獎」丶「青年魯班獎」等獎項的古偉傑，23歲入行，在工餘時間持續進修，13年間由目不識丁到取得香港大學屋宇裝備工程學碩士學位，同時擁有多個專業資格。他於5年前已晉升為首席機電工程師/建築信息模擬經理II，擔任管理工作。

組裝設計節省人力物力 優化工作環境

拿到「建造大獎」的李浩培在疫情重創香港日常運作時堅守崗位，挺身而出帶領工程團隊，更於五年前積極參與組裝設計及機電裝備合成法工程以節省地盤內之施工、垃圾處理的人工及時間，使地盤環境及塵埃問題得以改善。

由香港魯班廣悅堂主辦的「2022 青年魯班選舉頒獎典禮」趁寶誕於魯班廟舉行，嘉許建造業內表現優秀的青年從業員。（鄭嘉惠攝）

鐘冠文：建造業有安全問題

香港魯班廣悅堂主席鍾冠文營造師鐘冠文表示，意外事故有上升趨勢，工業意外包括工人跌倒，高空工作時跌到，棚架丶吊船問題等，指每件死亡事件令人傷心，深感可惜，他呼籲業界注意設計保障區，留心日常開工安全等。問到有沒有為此新增具體措施，他則指沒有具體方案，但會加強宣傳業內注意安全，減少意外發生。他強調業內求賢若渴，希望增加年青人入行。

發展局局甯漢豪致辭時引述國家主席習近平近日來港的演說，勉勵年輕人「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」，謹記魯班先師勇於創新、注重承傳精神。

她又表示，政府今年增撥10億元，未來6年提供合共約27,000個培訓名額，支持建造業人力培訓工作，期盼各界攜手，努力培訓新人，提升建造業生產力、創新同技術水平。