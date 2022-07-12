疫情．最新｜新增2769宗確診　現行社交距離措施延長兩星期至7.27

本港疫情持續，醫務衞生局局長盧寵茂昨預告安心出行將轉實名制，確診者將變紅碼，行政長官李家超今早（12日）出席行政會議前稱，實施健康碼紅黃碼目的是盡量以精準方法將規限減至最低，令大部份人都不需要受規範，強調紅黃碼範圍「好窄」，只包括確診人士或檢疫人士，並強調：「用喺非抗疫範圍不會發生。」確診數字方面，本港今日新增2,769宗確診，211宗屬輸入個案，一名94歲女患者離世。



昨日疫情總覽：

▼7月11日 疫情記者會公布加強監察確診者▼



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▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼



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【17:06】政府今日（七月十二日）公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為七月十四日至七月二十七日。

【17:00】大埔富亨邨亨盛樓圍封，政府目標是在明日（13日）上午約八時三十分完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:55】歐家榮指，經深圳灣口岸抵港陽性或不確定個案平均每日5宗以下，並指在口岸檢測陽性人士必須使用點對點的交通到酒店或住所，而當局知悉有檢測陽性患者在口岸逗留，會要求點對點回家，如他們家居環境不適合或去隔離設施。

【16:41】增16宗懷疑本地感染BA.4/5個案，7宗無源頭，患者分別居於以下地方：

-海怡半島4期御庭園御盈居

-利東邨東業樓

-窩打老道45號賀賢居

-逸東邨迎逸樓

-龍蟠苑龍璋閣

-馬鞍山迎海第1期11座

-太古城高山台華山閣

【16:39】今日新增369 宗學校呈報個案，涉及285間學校，有7間學校個別班別需要停課，包括東涌匡智紹邦晨輝學校、九龍城九龍真光中學(幼稚園部)等。

【16:34】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，疫情持續惡化，現時近1000人在公院留醫，對公院運作及服務已構成影響，雖公院已預備人手及病床，但無可避免非緊急服務要暫停，部份聯網已減少非緊急手術，預計如疫情再惡化，會有更多非緊急服務，尤其是日間服務、住院、非緊急服務都有調整，故再次呼籲市民不要對疫情掉易輕心。

【16:33】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，新增1人危殆、1人嚴重及一名94歲女病人離世。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港新增2769宗確診，當中211宗屬輸入個案，並多1名病人離世。

【13:35】新冠疫情持續，本港有近 130 萬人曾經感染，當中不少康復者出現「新冠肺炎長期綜合後遺症」（俗稱「長新冠」）症狀。中大醫學院推算，全港確診人數達127萬，當中超過90萬名康復者有最少一個「長新冠」症狀。

中大醫學院在醫院管理局支持下，今日開展為期3個月的全港首個大型長新冠研究，目標有10000人參與，以問卷形式調查本港新冠康復者出現後遺症的情況，掌握長新冠問題對患者健康、家庭及工作的困擾程度，以協助政府制定策略及調撥資源，策劃更全面的長新冠醫療服務。

▼7月12日 中大醫學院開展全港首個大型長新冠研究▼



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【13:22】勞工處今明（12及13日）兩日在旺角麥花臣場館舉行大型招聘會，為求職人士提供2,500個職位空缺，包括保安員、行政助理、客戶服務主任等，有不少求職人士到場了解職位情況，現場亦設有面試室可即場面試。有失業數月市民希望藉此轉行，尋找穩定工作，坦言自己對薪酬的要求不高：「最緊要穩定」。疫情下，保安一度變「筍工」，但最近經濟及勞工市場有復蘇跡象，有保安公司嘆不少人、特別是較年青一批保安轉行，請人亦變相對困難，因此於招聘會展板上寫道「歡迎65歲人士申請」。

▼7月12日 勞工處大型招聘會▼



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【11:15】澳門疫情持續，當地工商業場所昨（11日）起停運7天，在今日（12日）澳門停工的第二日，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心最新公布再多57宗陽性個案，當中在紅碼區及醫學觀察酒店發現33宗個案，6宗屬密切接觸者個案、全民檢測酸及重點人群發現陽性個案有14宗、其他人群、社區發現個案有4宗，令自6月18日起累計共有1,583陽性個案。

【10:30】政府擬修例禁止司機於車頭放置多於兩部電話或任何流動通訊設備，並限制設備顯示屏的對角長度不可大於18厘米(約7吋)。昨（11日）對新冠病毒快速抗原測試呈陽性、正按衞生防護中心指引進行隔離的運輸署署長羅淑佩，今早（12日）在電台節目表示，不專注駕駛位列首三個意外原因，雖無數字說明有多少交通意外因看手機而起，但收過很多乘客投訴，指車頭放置多部電話，擔心行車安全。她又指，提出修例前已諮詢業界，有業界自知行車時使用手機危險，希望接單的手機程式添置聲控的功能，令他們接單時更快更安全。

▼部份的士車頭放滿手機▼



【09:45】行政長官李家超今早出席行政會議前稱，實施健康碼紅黃碼目的是盡量以精準方法將規限減至最低，令大部份人都不需要受規範，強調紅黃碼範圍「好窄」，只包括確診人士或檢疫人士。他指，政府會做好解說工作，讓市民了解紅黃碼只針對酒店檢疫及確診者：「原本5000人受限，希望減至1000人，令到其餘4000人可做一啲點對點的活動。」

李家超強調，「黃碼」只針對檢疫人士，醫衞局正積極檢視數據，而香港不論用甚麼方法處理疫情，都是非常守法地方，若指將任何措施用於非抗疫用途是不切實際之說，並強調：「用喺非抗疫範圍不會發生。」

【09:40】醫務衞生局局長盧寵茂宣布將於本周五（15日）起要求居家隔離確診者必須佩戴電子手環，以追蹤有否離開住所，又正籌劃仿效內地的健康碼，安心出行轉實名制下引入紅黃碼制度，識別確診者及入境檢疫人士，限制他們進入高危地方，但暫未知何時推出。實政圓桌立法會議員田北辰今早在電台節目指，認同佩戴電子手環措施，但擔心若當局無足夠人手執法，會成「無牙老虎」。他建議，當局應善用現有的工具，將檢疫人士或緊密接觸者的疫苗通行證短暫停用，待他們完成檢疫或檢測後再恢復，其實功能上已等同黃碼。

【08:52】觀塘德田邨德義樓解封，其間1412人接受檢測，當中發現10宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼



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▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼

