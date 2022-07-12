疫情．最新｜港將實施健康碼紅黃碼　李家超：不會用於非抗疫範圍

本港疫情持續，醫務衞生局局長盧寵茂昨預告安心出行將轉實名制，確診者將變紅碼，行政長官李家超今早（12日）出席行政會議前稱，實施健康碼紅黃碼目的是盡量以精準方法將規限減至最低，令大部份人都不需要受規範，強調紅黃碼範圍「好窄」，只包括確診人士或檢疫人士，並強調：「用喺非抗疫範圍不會發生。」



確診數字方面，本港昨日（11日）新增2,863宗確診個案，入院及危殆病人人數持續攀升，醫院管理局推斷本月下旬每日入院人數倍升至逾300人，9月時更惡化至近1,500人，比目前多九倍，勢必影響正常醫療服務。盧寵茂昨預告安心出行將轉實名制，確診者將變紅碼，而未來外地返港後家居檢疫人士將變黃碼，以確保他們不會進入食肆、院舍或醫院等地，造成播毒風險；本周五（15日）起，在家隔離的確診者必須戴有追蹤功能的電子手環，以防有人違規「偷走」外出。



昨日疫情總覽：

▼7月11日 疫情記者會公布加強監察確診者▼



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▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼



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【11:15】澳門疫情持續，當地工商業場所昨（11日）起停運7天，在今日（12日）澳門停工的第二日，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心最新公布再多57宗陽性個案，當中在紅碼區及醫學觀察酒店發現33宗個案，6宗屬密切接觸者個案、全民檢測酸及重點人群發現陽性個案有14宗、其他人群、社區發現個案有4宗，令自6月18日起累計共有1,583陽性個案。

【10:30】政府擬修例禁止司機於車頭放置多於兩部電話或任何流動通訊設備，並限制設備顯示屏的對角長度不可大於18厘米(約7吋)。昨（11日）對新冠病毒快速抗原測試呈陽性、正按衞生防護中心指引進行隔離的運輸署署長羅淑佩，今早（12日）在電台節目表示，不專注駕駛位列首三個意外原因，雖無數字說明有多少交通意外因看手機而起，但收過很多乘客投訴，指車頭放置多部電話，擔心行車安全。她又指，提出修例前已諮詢業界，有業界自知行車時使用手機危險，希望接單的手機程式添置聲控的功能，令他們接單時更快更安全。

▼部份的士車頭放滿手機▼



【09:45】行政長官李家超今早出席行政會議前稱，實施健康碼紅黃碼目的是盡量以精準方法將規限減至最低，令大部份人都不需要受規範，強調紅黃碼範圍「好窄」，只包括確診人士或檢疫人士。他指，政府會做好解說工作，讓市民了解紅黃碼只針對酒店檢疫及確診者：「原本5000人受限，希望減至1000人，令到其餘4000人可做一啲點對點的活動。」

李家超強調，「黃碼」只針對檢疫人士，醫衞局正積極檢視數據，而香港不論用甚麼方法處理疫情，都是非常守法地方，若指將任何措施用於非抗疫用途是不切實際之說，並強調：「用喺非抗疫範圍不會發生。」

【09:40】醫務衞生局局長盧寵茂宣布將於本周五（15日）起要求居家隔離確診者必須佩戴電子手環，以追蹤有否離開住所，又正籌劃仿效內地的健康碼，安心出行轉實名制下引入紅黃碼制度，識別確診者及入境檢疫人士，限制他們進入高危地方，但暫未知何時推出。實政圓桌立法會議員田北辰今早在電台節目指，認同佩戴電子手環措施，但擔心若當局無足夠人手執法，會成「無牙老虎」。他建議，當局應善用現有的工具，將檢疫人士或緊密接觸者的疫苗通行證短暫停用，待他們完成檢疫或檢測後再恢復，其實功能上已等同黃碼。

【08:52】觀塘德田邨德義樓解封，其間1412人接受檢測，當中發現10宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼



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▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼



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