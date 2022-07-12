疫情．最新｜確診人數高企不下　醫管局料9月每日約1500患者入院

本港疫情持續，昨日（11日）新增2,863宗確診個案，入院及危殆病人人數持續攀升，醫院管理局推斷本月下旬每日入院人數倍升至逾300人，9月時更惡化至近1,500人，比目前多九倍，勢必影響正常醫療服務。



醫務衞生局局長盧寵茂昨預告安心出行將轉實名制，確診者將變紅碼，而未來外地返港後家居檢疫人士將變黃碼，以確保他們不會進入食肆、院舍或醫院等地，造成播毒風險；本周五（15日）起，在家隔離的確診者必須戴有追蹤功能的電子手環，以防有人違規「偷走」外出。



昨日疫情總覽：

▼7月11日 疫情記者會公布加強監察確診者▼



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▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼



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▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼



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▼7月10日 黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼



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