疫情．最新｜確診人數高企不下　醫管局料9月每日約1500患者入院

撰文：王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 江麗盈 陳栢麟 馬煒傑 何瑞芬
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本港疫情持續，昨日（11日）新增2,863宗確診個案，入院及危殆病人人數持續攀升，醫院管理局推斷本月下旬每日入院人數倍升至逾300人，9月時更惡化至近1,500人，比目前多九倍，勢必影響正常醫療服務。

醫務衞生局局長盧寵茂昨預告安心出行將轉實名制，確診者將變紅碼，而未來外地返港後家居檢疫人士將變黃碼，以確保他們不會進入食肆、院舍或醫院等地，造成播毒風險；本周五（15日）起，在家隔離的確診者必須戴有追蹤功能的電子手環，以防有人違規「偷走」外出。

昨日疫情總覽：

疫情．7.11｜周五起居家患者須戴電子手環　安心出行籌設紅黃碼

▼7月11日　疫情記者會公布加強監察確診者▼

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▼7月11日　醫管局最新患者數據及推算▼

▼7月10日　大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼

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▼7月11日　澳門停運7天首日市面冷清▼

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澳門停市｜905人違禁令　治安警傍晚檢控街跑男及無罩講電話男澳門今起停工7日　瑞銀：賭場停業或降成本　行業首選金沙中國等澳門停市｜再增59宗確診　物資商舖設人流管制　大三巴前人流稀少澳門停市｜前議員指市民已現抗疫憤怒：要繼續封到何年何月呢？澳門今起停工7日　濠賭股插水　金沙中國跌近9%

▼7月10日　黃大仙天宏苑宏遠閣圍封強檢▼

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疫情｜多7人離世創5月起單日新高　政府推斷9月入院人數增九倍單日增2863確診　九龍城啟思及約克等8學校爆疫　有班級停課一周電子手環周五派居家隔離者　將實施健康碼紅黃碼　不可入院舍醫院政府擬推紅黃綠健康碼　何栢良：未必可減低個案　打針更有效益深圳灣口岸過關排長龍　盧寵茂致歉　正積極考慮縮短入境檢疫日數運輸署署長羅淑佩快測陽性正隔離　今早仍接受電台訪問疫情｜開放日參加者疑確診　廉署︰按衞生防護中心指引跟進745名社署聘用內地照顧員完約已返內地　17人獲本地院舍招攬留港

▼7月3日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜增71處　淘大商場亞萊泰、黃埔天地大家樂及麥當勞上榜確診大廈｜增1554幢　九肚山皓朗山莊、九龍塘沙福道7號大屋上榜海逸豪園、賀龍居等23個屋苑及大廈污水陽性　派30萬份快測籲自檢兒童醫院有病房爆發諾如病毒　3男童中招情況穩定公立醫院派內地生產藥物　醫管局前主席梁智鴻：有何不可？

什麼人會「紅碼」？有什麼限制？

確診者會紅碼，不可進入特定或高危人群場所包括醫院、院舍等

什麼人會「黃碼」？有什麼限制？

家居監測中的入境者會黃碼，不可進入高危場所，不可參與除口罩的高風險活動

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