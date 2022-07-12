疫情．最新｜確診人數高企不下 醫管局料9月每日約1500患者入院
撰文：王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 江麗盈 陳栢麟 馬煒傑 何瑞芬
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本港疫情持續，昨日（11日）新增2,863宗確診個案，入院及危殆病人人數持續攀升，醫院管理局推斷本月下旬每日入院人數倍升至逾300人，9月時更惡化至近1,500人，比目前多九倍，勢必影響正常醫療服務。
醫務衞生局局長盧寵茂昨預告安心出行將轉實名制，確診者將變紅碼，而未來外地返港後家居檢疫人士將變黃碼，以確保他們不會進入食肆、院舍或醫院等地，造成播毒風險；本周五（15日）起，在家隔離的確診者必須戴有追蹤功能的電子手環，以防有人違規「偷走」外出。
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什麼人會「紅碼」？有什麼限制？
確診者會紅碼，不可進入特定或高危人群場所包括醫院、院舍等
什麼人會「黃碼」？有什麼限制？
家居監測中的入境者會黃碼，不可進入高危場所，不可參與除口罩的高風險活動