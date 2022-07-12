前區議員陳榮泰前年呼籲7.1遊行　裁定煽惑參與未經批准集結罪成

民陣於前年7.1申請遊行遭警方反對後，民主黨前主席胡志偉及梁國雄等多人，仍呼籲公眾參與遊行，事後共8人被捕。其中前區議員陳榮泰否認一項煽惑他人參與未經批准集結罪受審。案件今（12日）在區域法院裁決，暫委法官鄭念慈指被告自言只是支持在民陣上訴後才上街遊行，但他在出席記者會卻未有作出任何澄清，認為陳是明知而同意該記者會的內容，故裁定他煽惑他人參與未經批准集結罪成。

唯一不認罪的被告陳榮泰(左)亦被裁定煽惑參與未經批准集結罪成。(資料圖片)

被告陳榮泰（58歲），被控於2020年6月30日，在終審法院外非法煽惑其他身份不詳的人，在無合法權限或合理辯解的情況下，明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行。

同案7名認罪的被告陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄，和鄧世禮，早前認罪，分別被判囚6至12個月不等。

其餘7名被告連同其他案的刑期，須服刑6個月至23個月不等。(詳看下圖)

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案情指，民陣去年向警方申請在7月1日的集會活動遭拒絕，隨即提出上訴。然而在等候上訴期間，陳榮泰仍與陳皓桓、曾健成、胡志偉等人於6月30日在終審法院外舉行記者會，透過香港電台、無綫等公眾傳播媒體，向其他身份不詳的人提出及召集公眾或其他人士要在 2020年7月1日上街遊行。期間陳榮泰手持「反對國安法 七一齊上街」的標語，高叫 「廢除國安法」、「七一街頭見」等口號，並在媒體前發言。

案件編號：DCCC 107/2021