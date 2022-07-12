飛磚殺人｜兩少年涉參與衝突誤殺七旬清潔工　陪審團退庭商議

七旬清潔工於2019年11月在上水拍攝示威者和清理路障市民的衝突，被飛磚擊中頭部死亡。兩名涉案少年被控誤殺等罪受審，高等法院法官今早（12日）十時許完成引導陪審團，2男5女組成的陪審團現開始退庭商議。



兩被告依次為劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），他們被控誤殺、有意圖傷人及暴動3項罪名，指他們在2019年11月14日誤殺羅長清(70歲)，以及於同月13日與他人在上水龍運街2號北區大會堂外，意圖傷害案發時61歲的X，及參與暴動。

案件編號：HCCC322/2020

主要證人供詞。(詳看下圖)