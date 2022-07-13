疫情．最新｜深圳灣口岸日均5人檢測陽性後「自由行」　當局補鑊

撰文：林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 陳栢麟 馬煒傑 何瑞芬 林澤鋒
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本港新冠病毒疫情持續，昨日（12日）新增2,769宗確診個案，略為回落，但需入院的患者人數已增至千人。

現時每日有逾千名市民經深圳灣口岸北上，但必須離境前即場核酸檢測陰性，呈陽性人士會獲發紅色手帶，不能離境，惟需自行乘坐交通工具返回住處隔離。衛生防護中心指根據過去數周的數據顯示，每日深圳灣口岸有不多於5人即場核酸檢測呈陽性或不確定，當局派發指示，着他們必須使用點對點方式離開，返家隔離或到社區隔離措施隔離。當局指，得悉有部份陽性個案在口岸並未有即時離開，會與相關部門進行溝通，進一步優化防控措施，稍後會再公布詳情。

昨日疫情總覽：

疫情．7.12｜安心出行設紅黃碼勢在必行　李家超稱只加諸兩類人士
港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖近日急升，最新又反彈至1.56，即一名患者傳給1.56人。（港大醫學院圖片）

▼7月12日　勞工處大型招聘會▼

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.▼7月12日　中大醫學院開展全港首個大型長新冠研究▼

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【08:12】大埔富亨邨亨盛樓解封，圍封期間約1000人接受檢測，當中發現七宗陽性檢測個案和四宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼7月11日　醫管局最新患者數據及推算▼

什麼人會「紅碼」？有什麼限制？

確診者會紅碼，不可進入特定或高危人群場所包括醫院、院舍等（即睇詳情

什麼人會「黃碼」？有什麼限制？

家居監測中的入境者會黃碼，不可進入高危場所，不可參與除口罩的高風險活動（即睇詳情

▼7月12日　醫務衞生局局長盧寵茂教授巡視北大嶼山醫療設施▼

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通關｜深圳灣口岸現防疫漏洞　一個月約150檢測陽性者無人理疫情｜凱帆薈學之園8師生確診要停課　BA.4/5殺入多個中產屋苑近千人留院　醫管局減非緊急手術　有院舍住客打4針仍染疫疫情｜臨時醫院留院病人突破300　盧寵茂：會按情況啟用治療中心專家顧問未自動過渡　李家超稱快有委任：意見值得參考會聆聽政府將公布新抗疫專家顧問團　許樹昌袁國勇留任　孔繁毅新上榜運輸署羅淑佩快測陽性　今照為禁的士手機陣解畫：收很多乘客投訴澳門疫情｜今停工第二日　再增57宗陽性個案　第八輪全民檢測展開

▼7月10日　大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼

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紅黃碼只針對確診及檢疫者　李家超籲勿信事端製造者：政府必守法紅黃碼加電子手環　田北辰憂欠執法變無牙老虎：畀人印象為做而做長新冠｜中大推算逾90萬康復者出現症狀　全港首個大型研究今展開消費券｜因提早提取強積金被DQ　市民感莫名其妙：我一直在港生活消費券｜曾稱永久離港提取強積金失資格　政府：若已回流可上訴招聘會｜保安業嘆經濟復蘇搶人難　失業青年望轉行：最緊要夠穩定教育及職業博覽本月21日會展舉行　780機構參展　提供2,700個職位

▼7月3日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜增74處　澳洲牛奶公司、利東商場大家樂及翠河燒味上榜確診大廈｜增1555幢　比華利山別墅、天賦海灣獨立屋上榜丹拿花園、雋悅等16地點污水呈陽性　政府派29萬套快測包促自檢第八輪檢疫酒店｜增香港萬麗海景、荃灣悅來酒店　最快周三可預訂

▼7月11日　澳門停運7天首日市面冷清▼

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新冠肺炎
新冠疫苗
Omicron變種病毒
強制檢疫
全民檢測
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