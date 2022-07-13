疫情．最新｜深圳灣口岸日均5人檢測陽性後「自由行」 當局補鑊
撰文：林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 陳栢麟 馬煒傑 何瑞芬 林澤鋒
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本港新冠病毒疫情持續，昨日（12日）新增2,769宗確診個案，略為回落，但需入院的患者人數已增至千人。
現時每日有逾千名市民經深圳灣口岸北上，但必須離境前即場核酸檢測陰性，呈陽性人士會獲發紅色手帶，不能離境，惟需自行乘坐交通工具返回住處隔離。衛生防護中心指根據過去數周的數據顯示，每日深圳灣口岸有不多於5人即場核酸檢測呈陽性或不確定，當局派發指示，着他們必須使用點對點方式離開，返家隔離或到社區隔離措施隔離。當局指，得悉有部份陽性個案在口岸並未有即時離開，會與相關部門進行溝通，進一步優化防控措施，稍後會再公布詳情。
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通關｜深圳灣口岸現防疫漏洞 一個月約150檢測陽性者無人理疫情｜凱帆薈學之園8師生確診要停課 BA.4/5殺入多個中產屋苑近千人留院 醫管局減非緊急手術 有院舍住客打4針仍染疫疫情｜臨時醫院留院病人突破300 盧寵茂：會按情況啟用治療中心專家顧問未自動過渡 李家超稱快有委任：意見值得參考會聆聽政府將公布新抗疫專家顧問團 許樹昌袁國勇留任 孔繁毅新上榜運輸署羅淑佩快測陽性 今照為禁的士手機陣解畫：收很多乘客投訴澳門疫情｜今停工第二日 再增57宗陽性個案 第八輪全民檢測展開
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