疫情．最新｜深圳灣口岸日均5人檢測陽性後「自由行」　當局補鑊

本港新冠病毒疫情持續，昨日（12日）新增2,769宗確診個案，略為回落，但需入院的患者人數已增至千人。



現時每日有逾千名市民經深圳灣口岸北上，但必須離境前即場核酸檢測陰性，呈陽性人士會獲發紅色手帶，不能離境，惟需自行乘坐交通工具返回住處隔離。衛生防護中心指根據過去數周的數據顯示，每日深圳灣口岸有不多於5人即場核酸檢測呈陽性或不確定，當局派發指示，着他們必須使用點對點方式離開，返家隔離或到社區隔離措施隔離。當局指，得悉有部份陽性個案在口岸並未有即時離開，會與相關部門進行溝通，進一步優化防控措施，稍後會再公布詳情。



昨日疫情總覽：

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖近日急升，最新又反彈至1.56，即一名患者傳給1.56人。（港大醫學院圖片）

▼7月12日 勞工處大型招聘會▼



+ 17

.▼7月12日 中大醫學院開展全港首個大型長新冠研究▼



+ 2

【08:12】大埔富亨邨亨盛樓解封，圍封期間約1000人接受檢測，當中發現七宗陽性檢測個案和四宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼7月12日 醫務衞生局局長盧寵茂教授巡視北大嶼山醫療設施▼



+ 2

▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼



+ 3

▼7月3日起強制檢測公告▼



+ 84

▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼

