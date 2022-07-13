疫情．最新｜深圳灣離境檢測網上預約系統周四凌晨啟用【附連結】

撰文：林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 陳栢麟 馬煒傑 何瑞芬 林澤鋒
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本港新冠病毒疫情持續，現時每日有逾千名市民經深圳灣口岸北上，但必須離境前即場核酸檢測陰性，呈陽性人士會獲發紅色手帶，不能離境，而深圳灣口岸排隊等檢測隨時3小時以上。港府今日（13日）公布，由周五（15日）起，經深圳灣口岸過關離境旅客必須持有特別核酸檢測預約證明方可進行有關檢測，政府將於明日（14日）凌晨零時、即今晚午夜啟用深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統

疫情方面，本港昨日（12日）新增2,769宗確診個案，雖略為回落，但需入院的患者人數已增至千人。當局指，得悉有部份陽性個案在口岸並未有即時離開，會與相關部門進行溝通，進一步優化防控措施，稍後會再公布詳情。

深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統

前往內地或澳門的特別檢測須知

昨日疫情總覽：

疫情．7.12｜安心出行設紅黃碼勢在必行　李家超稱只加諸兩類人士
港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖近日急升，最新又反彈至1.56，即一名患者傳給1.56人。（港大醫學院圖片）

▼7月12日　勞工處大型招聘會▼

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.▼7月12日　中大醫學院開展全港首個大型長新冠研究▼

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【12:43】政府公布由七月十五日起，經深圳灣口岸過關的離境旅客，必須持有特別核酸檢測預約證明方可進行有關檢測。政府將於明日（14日）凌晨零時啟用深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統，以便利擬經該口岸過關的旅客計劃行程。

擬在七月十五日或以後經深圳灣口岸前往內地的旅客，在取得深圳健康驛站名額後，可經網上檢測預約系統預約需要過關當天的特別核酸檢測時段。旅客在網頁預約時，必須輸入姓名、身分證明文件號碼及深圳健康驛站的預約編號。旅客可透過預約系統預約未來七天的特別核酸檢測時段。

李家超擴大抗疫專家顧問團　委任袁國勇、許樹昌、孔繁毅等6人

【12:00】政府公布，行政長官李家超擴大抗疫專家顧問團團隊，委任六位專家在公共衞生、傳染病學及臨床經驗等範疇向政府提供意見。六位專家包括許樹昌、孔繁毅、劉澤星、劉宇隆、梁卓偉和袁國勇。其中，孔繁毅、劉澤星、劉宇隆為新加入，梁卓偉、袁國勇及許樹昌則留任。政府指，李家超將不時主持專家顧問團會議，連同政府官員和醫院管理局代表，聽取專家的專業意見，以更全面地掌握疫情形勢。

澳門疫情｜增32宗陽性　21宗紅碼區揪出　第8輪全民檢測3樣本陽性

【11:00】澳門疫情持續，停市7日今日踏入第三日，確診個案仍未止。新型冠狀病毒感染應變協調中心公布最新再發現32宗陽性個案，當中21宗在紅碼區及醫學觀察酒店揪出。至於昨日（12日）啟動的第8輪全民核酸檢測，截至今早8時，累計有3管混樣樣本呈陽性。

▼7月11日　澳門停運7天首日市面冷清▼

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通關｜盧寵茂稱11月或可免檢疫抵港　紅黃碼非限制自由　沒抄澳門

【09:30】本港疫情高企不下，醫務衞生局正研究推出香港健康碼/紅黃碼，醫務衞生局局長盧寵茂接受報章訪問時解釋，實施紅黃碼並非為限制市民自由，反而是提升自由，因禁止抵港人士入高風險場所，有助縮短他們酒店檢疫期。盧寵茂透露，「國際投資峰會」11月初在香港舉行，屆時抵港人士隔離檢疫方式可能有變，他們或可有條件地免檢疫入境，雖仍需核酸檢測，但不排除由酒店檢疫可改為醫學監察，期間禁作高風險活動，包括到訪酒吧。

▼7月8日　醫務衞生局局長盧寵茂主持疫情記者會▼

【08:12】大埔富亨邨亨盛樓解封，圍封期間約1000人接受檢測，當中發現七宗陽性檢測個案和四宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼7月11日　醫管局最新患者數據及推算▼

什麼人會「紅碼」？有什麼限制？

確診者會紅碼，不可進入特定或高危人群場所包括醫院、院舍等（即睇詳情

什麼人會「黃碼」？有什麼限制？

家居監測中的入境者會黃碼，不可進入高危場所，不可參與除口罩的高風險活動（即睇詳情

▼7月12日　醫務衞生局局長盧寵茂教授巡視北大嶼山醫療設施▼

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通關｜深圳灣口岸現防疫漏洞　一個月約150檢測陽性者無人理疫情｜凱帆薈學之園8師生確診要停課　BA.4/5殺入多個中產屋苑近千人留院　醫管局減非緊急手術　有院舍住客打4針仍染疫疫情｜臨時醫院留院病人突破300　盧寵茂：會按情況啟用治療中心專家顧問未自動過渡　李家超稱快有委任：意見值得參考會聆聽政府將公布新抗疫專家顧問團　許樹昌袁國勇留任　孔繁毅新上榜運輸署羅淑佩快測陽性　今照為禁的士手機陣解畫：收很多乘客投訴澳門疫情｜今停工第二日　再增57宗陽性個案　第八輪全民檢測展開

▼7月10日　大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼

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紅黃碼只針對確診及檢疫者　李家超籲勿信事端製造者：政府必守法紅黃碼加電子手環　田北辰憂欠執法變無牙老虎：畀人印象為做而做長新冠｜中大推算逾90萬康復者出現症狀　全港首個大型研究今展開消費券｜因提早提取強積金被DQ　市民感莫名其妙：我一直在港生活消費券｜曾稱永久離港提取強積金失資格　政府：若已回流可上訴招聘會｜保安業嘆經濟復蘇搶人難　失業青年望轉行：最緊要夠穩定教育及職業博覽本月21日會展舉行　780機構參展　提供2,700個職位

▼7月3日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜增74處　澳洲牛奶公司、利東商場大家樂及翠河燒味上榜確診大廈｜增1555幢　比華利山別墅、天賦海灣獨立屋上榜丹拿花園、雋悅等16地點污水呈陽性　政府派29萬套快測包促自檢第八輪檢疫酒店｜增香港萬麗海景、荃灣悅來酒店　最快周三可預訂

▼7月11日　澳門停運7天首日市面冷清▼

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