疫情．直播｜需入院患者人數增至千人　衞生防護中心交代疫情

香港疫情數字高企不下，現時每日有逾千名市民經深圳灣口岸北上，但必須離境前即場核酸檢測陰性，呈陽性人士會獲發紅色手帶，不能離境，而深圳灣口岸排隊等檢測隨時3小時以上。港府今日（13日）公布，由周五（15日）起，經深圳灣口岸過關離境旅客必須持有特別核酸檢測預約證明方可進行有關檢測，政府將於明日（14日）凌晨零時、即今晚午夜啟用深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統



疫情方面，本港昨日（12日）新增2,769宗確診個案，雖略為回落，但需入院的患者人數已增至千人。當局指，得悉有部份陽性個案在口岸並未有即時離開，會與相關部門進行溝通，進一步優化防控措施，稍後會再公布詳情。



深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統

前往內地或澳門的特別檢測須知

昨日疫情總覽：

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖近日急升，最新又反彈至1.56，即一名患者傳給1.56人。（港大醫學院圖片）

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【16:11】欲經深圳灣口岸回內地人士如在場快速核酸檢測陽性不准出境，獲發紅色手帶，衞生署只着他們「自由行」回住所隔離，，近期每日約有5宗，增加播毒風險。記者今日（13日）到深圳灣口岸視察，繼續有大批旅客出境，有人獲發紅色手帶後，職員無將他分隔開；有檢測陽性人士表示，衛生署職員只要求他進行網上申報，並「自己想辦法」離開，批評署方安排非常不清晰，欲致電熱線查詢又一直打不通，逗留約1.5小時後坐巴士離開。

【14:58】日本駐香港總領事館公布，一名駐香港總領事館人員今日在快速抗原測試中對新型冠狀病毒呈陽性，由於領事館須進行消毒等對應措施，故此今日臨時閉館至下午4時。

日本駐香港總領事館稱，該名人員的最後上班日為昨日（12日），他當日上午約10時15分至12時以及下午約5時15分至6時，曾於46樓領事業務窗口附近走廊及多用途活動室進行安倍晉三前首相弔唁冊簽署之誘導工作。

日本駐香港總領事館指，曾於上述時間到訪人士，若出現發燒等懷疑感染症狀，請考慮盡快到醫療機關求醫。

【14:35】香港疫情居高不下，醫務衞生局局長盧寵茂今日(13日)出席活動致辭時表示，其上任後當務之急是循證抗疫，透過科學精準抗疫措施，用最少代價換取最大效果，亦包括逐步恢復本港與內地及國際聯繫。他又提到，將與各部門及醫療界，齊心協力在醫務衛生範疇同為香港開新篇。

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【13:40】大埔民政事務處今日聯同大埔警區和衞生署在大埔兩幢早前被納入強制檢測公告的大廈、即白石角雲滙第十座及第十一座進行執法行動，要求受檢人士出示根據政府早前就該兩幢大廈發出的強制檢測公告期限內，病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。

行動中，政府共檢查了約200名受檢人士的檢測報告，其中10名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中五人處定額罰款10,000元。

【12:43】政府公布由七月十五日起，經深圳灣口岸過關的離境旅客，必須持有特別核酸檢測預約證明方可進行有關檢測。政府將於明日（14日）凌晨零時啟用深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統，以便利擬經該口岸過關的旅客計劃行程。

擬在七月十五日或以後經深圳灣口岸前往內地的旅客，在取得深圳健康驛站名額後，可經網上檢測預約系統預約需要過關當天的特別核酸檢測時段。旅客在網頁預約時，必須輸入姓名、身分證明文件號碼及深圳健康驛站的預約編號。旅客可透過預約系統預約未來七天的特別核酸檢測時段。

【12:00】政府公布，行政長官李家超擴大抗疫專家顧問團團隊，委任六位專家在公共衞生、傳染病學及臨床經驗等範疇向政府提供意見。六位專家包括許樹昌、孔繁毅、劉澤星、劉宇隆、梁卓偉和袁國勇。其中，孔繁毅、劉澤星、劉宇隆為新加入，梁卓偉、袁國勇及許樹昌則留任。政府指，李家超將不時主持專家顧問團會議，連同政府官員和醫院管理局代表，聽取專家的專業意見，以更全面地掌握疫情形勢。

【11:00】澳門疫情持續，停市7日今日踏入第三日，確診個案仍未止。新型冠狀病毒感染應變協調中心公布最新再發現32宗陽性個案，當中21宗在紅碼區及醫學觀察酒店揪出。至於昨日（12日）啟動的第8輪全民核酸檢測，截至今早8時，累計有3管混樣樣本呈陽性。

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【09:30】本港疫情高企不下，醫務衞生局正研究推出香港健康碼/紅黃碼，醫務衞生局局長盧寵茂接受報章訪問時解釋，實施紅黃碼並非為限制市民自由，反而是提升自由，因禁止抵港人士入高風險場所，有助縮短他們酒店檢疫期。盧寵茂透露，「國際投資峰會」11月初在香港舉行，屆時抵港人士隔離檢疫方式可能有變，他們或可有條件地免檢疫入境，雖仍需核酸檢測，但不排除由酒店檢疫可改為醫學監察，期間禁作高風險活動，包括到訪酒吧。

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【08:12】大埔富亨邨亨盛樓解封，圍封期間約1000人接受檢測，當中發現七宗陽性檢測個案和四宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼



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▼7月3日起強制檢測公告▼



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