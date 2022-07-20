醫院管理局局 (醫管局) 求才若渴，除了全數聘請合適的本地醫科畢業生，我們也積極招募來自不同地區的非本地培訓醫生。今年4月及6月，政府根據《醫生註冊條例》公布並涵蓋共50項獲特別註冊委員會認可醫學資格的名單。透過「特別註冊」計劃來港工作的醫生，只需符合一定工作年期及通過評核，便可獲正式註冊。我們不敢怠慢，已開始循各方面主動出撃招聘各地人才！

撰文：醫院管理局聯網服務總監鄧耀鏗醫生



近月，醫管局新設一個互動網上平台（https://nltd-enquiry.ha.org.hk）。有興趣來港工作的海外醫生只要透過平台申報其大學資格、專科程度、香港永久居民身份，就會有醫管局人員一對一諮詢，讓他們了解不同註冊途徑。平台推出至今已收到30至40個查詢，很高興地，當中有5名醫生已初步符合資格。醫管局會與他們保持密切聯繫，跟進申請，期望可安排他們最快明年初開始來港工作。同一時間，我們會繼續透過出席外地研討會、展覽，以及不同網站及期刊登廣告，讓更多有志之士了解來港行醫的註冊方法。

也許你會問，海外受訓的醫生能否應付香港公立醫院的工作模式？在瑪嘉烈醫院，有一位來自南非的腦外科醫生，他是經「有限度註冊」來港，亦是首次踏足香港。雖然他不諳廣東話，但是，除了工作流程如預約手術室、部份詞彙有差異外，他認為大部份工作跟以前在南非行醫一樣，磨合時間亦比想像中快。與病人及同事溝通上，這位南非醫生當然需要同事協助，但問題不大，同事亦反映非常珍惜這位醫生帶來的寶貴經驗及新視野。

醫管局正循多個途徑，包括出席外地研討會、透過網站及期刊登廣告等，招聘不同地區的非本地培訓醫生加入香港醫療團隊。

事實上，全世界醫院都循「實證醫學」，即醫生參考同樣的期刊整合治療方案。縱使有一些非本地培訓醫生可能在我們不熟悉的院校畢業，但他們在海外工作一段時間後，在行內也可建立顯赫名聲。本港醫生一向具備國際視野，本地醫學水平同樣也面向國際；不少曾到外地工作及接受培訓的醫生，與非本地培訓醫生合作起來，自然更得心應手。

香港是一個國際大都會，我們必須以開闊視野，吸納更多非本地醫療人才，方能解決香港醫生人手問題。我衷心希望，愈來愈多有志懸壺濟世的醫生能加入醫管局大家庭，令這裡能成為交流醫學知識的好地方之餘；亦能有更多來自不同地區的高質素醫生，協助我們為病人提供更適切治療。（招聘熱線：+852 2300 6359／電郵：recruitment@ha.org.hk）

非本地培訓醫生在醫管局的就業機會，可掃描此二維碼了解詳情。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，五位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

