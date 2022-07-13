土瓜灣五街和十三街將較佐敦八文樓早重建　市建局提四招儲錢

市建局行政總監韋志成昨日（12日）在立法會表示，重建土瓜灣「五街」和「十三街」的收購成本達400億元，當局流動資金僅約收購成本的一半，故要「儲夠錢」才可啟動相關大型重建項目，未交代重建時間表。

韋志成今早（13日）於電台節目表示，現時正就「五街」和「十三街」展開重整規劃，形容「唔會太長時間」，該項目會較佐敦「八文樓」更早開展。至於如何儲錢，他提出四個方法，包括借貸、善用不同規劃工具，以增加回報等。



土瓜灣「五街」和「十三街」重建已展開重整規劃

韋志成今早於港台節目《千禧年代》表示，現時市建局的流動資金約260億元，土瓜灣「五街」和「十三街」的收購成本達400億元，超出其流動資金。他表示，以舊樓破損情況而言，九龍城重建項目的九龍城街市附近一帶舊樓，破損嚴重過「五街」，而「五街」又差過「十三街」。

韋志成續說，按項目收購成本而言，預料「五街」和「十三街」重建，較佐敦「八文樓」便宜，後者料涉約500億元。土瓜灣兩個項目，將較佐敦「八文樓」更早開展重建，目前已展開重整規劃，形容「唔會太長時間」。

韋志成表示，重建土瓜灣「五街」和「十三街」的收購成本達400億元，遠超現時市建局的260億元資金，故要「儲夠錢」才可進行類似的「超巨型項目」。（資料圖片／張浩維攝）

談到如何「儲夠錢」，韋志成指，其實是爭取更多資源，大致分四個方向。第一是借貸，市建局目前資產總值約540億元，每1元可借8至9毫，即大約可借400億元，並可透過發債、組織銀團貸款，增加現金流。第二個方法是善用油旺重建計劃中的規劃工具，令回報增加；第三是將項目附近未用盡地積比的政府土地或老舊設施，納入重建範圍，由於毋須收購，免卻成本，又可增加回報；第四則是運用規劃儲備及項目儲備。

▼佐敦「八文樓」▼



+ 2

韋志成︰舊區老化嚴重 適時向政府提出增加注資

韋志成又指，重建項目不能單靠市建局一個機構承擔，需要私人市場參與，而發展商最主要的考慮是回報，現時具潛力的項目已發展得七七八八，餘下「八文樓」等項目都幾乎欠缺回報，故需要調整地積比等，增加市場誘因。他又稱，香港舊區老化嚴重，會適時向政府提出增加注資，暫時未有相關需要。