9.29政總衝突｜4被告認暴動罪　曾擲硬物及踢警　8月底判刑

有示威者於2019年9月29日發起「全球反極權」遊行，約500多示威者在政府總部聚集，向政總投擲汽油彈和磚頭，警方則出動水炮車和發射催淚彈。其中4男女被指在政總外參與暴動及投擲磚頭等硬物，今（13日）在區域法院承認暴動罪，須還柙至8月30日判刑。同案另一名20歲男學生亦擬承認暴動罪，但他正在懲教所隔離檢疫中，柙後至明日答辯。



4名認罪被告：案發時15歲的馮姓少年、劉燕嫦（29歲技術員 ）、游茜茹（23歲產品檢測員），及范瑜（30歲，髮型師），承認於2019年9月29日在金鐘政府總部外一帶，與其他人參與暴動。劉、游另面對的一項襲警罪獲准存檔法庭不予起訴；范瑜在另案中被控於同日參與另一項暴動，亦獲存檔不再起訴。

2019年9月29日，大批示威者在政總外與警方對峙，並有多人被捕。(詳看下圖)

+ 18

案情指，事發當日大批人士在銅鑼灣崇光百貨外集結，並遊行至金鐘政府總部。下午4時許，示威者在政總外一帶聚集，有人向政總擲汽油彈及不同硬物，亦有人使用巨型橡筋作投射器向政總擲硬物，也有人使用鐳射光照向警方的拍攝鏡頭。期間警方發多次警告，不時發射水炮車液體及催淚彈，但示威者仍繼續進行暴動。

警方及後進行拘捕行動，4名被告先後被捕。據涉案片段，馮及范被拍到向政總投擲硬物；劉前往政總及身在示威人群中；另游在現場被捕時，用左腳踢警員兩次。

同案另一名被告黃昱翔（20歲，學生），因需要隔離而未有出庭應訊，柙後至明早答辯

案件編號：DCCC 237/ 2021