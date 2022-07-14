疫情．最新｜深圳灣口岸核酸檢測網上系統今起可預約未來七天名額
撰文：孔繁栩 王潔恩 黃偉倫 林穎嫺 陳淑霞 黃金棋 江麗盈 何瑞芬 歐陽德浩 鄭嘉惠
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本港疫情反彈，昨日（13日）新增3,154宗確診，包括211宗輸入，再次升穿3,000宗關口。現時經深圳灣口岸北上人士須即場接受核酸檢測，《香港01》昨日視察發現，有呈陽性人士被拒絕過境及要求離開，有人疑自行拆除標示確診的紅色手帶，乘坐公共交通工具離開，恐有傳播風險。
由明日（15日）起，經深圳灣口岸過關的離境旅客，必須持有特別核酸檢測預約證明方可進行有關檢測。政府今日（14日）凌晨零時啓用預約系統，以便利擬經該口岸過關的旅客計劃行程，旅客可預約未來七天的檢測時段，未有預約的旅客將不獲准進入口岸進行核酸檢測及過關手續。
昨日疫情總覽：
▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼
▼7月13日 直擊深圳灣口岸檢測陽性自行離開▼
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▼7月12日 勞工處大型招聘會▼
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▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼
▼45天日本環島遊部分行程▼
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【07:00】日本在6月放寬旅客入境，吸引不少港人參加旅行團赴日旅遊。「旅遊達人」項明生籌辦的45天日本環島遊將於明日（15日）早上出發，雖然團費接近30萬元，仍有18名團友，即團費已達540萬元。
項形容反應出乎意料，相信是港人「餓得太耐」，要「報復式旅遊」。他指不少團友已準備逾百萬日元瘋狂「血拼」，預料團友「一個篋去幾個篋返」。
▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼
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深圳灣口岸檢測陽性人士無人理 拆紅色手環帶病毒坐巴士回酒店深圳灣口岸確診者可回家？ 張竹君：大部份復陽 未有點對點交通深圳灣口岸檢測午夜起開放預約 須先取深圳健康驛站名額通關｜盧寵茂稱11月或可免檢疫抵港 紅黃碼非限制自由 沒抄澳門香港疫情｜冀在醫衞範疇為港開新篇 盧寵茂：循證抗疫是當務之急變種BA.4/5｜錄15宗無源頭個案 留醫患者破千 醫管局：令人憂慮疫情｜新增3154確診 多2死 瑪利諾修院小學部4A班3人染疫須停課澳門停市｜19人違防疫令 有人落街除口罩吸煙 緩刑兩年罰款一萬澳門疫情｜增32宗陽性 21宗紅碼區揪出 第8輪全民檢測3樣本陽性
▼7月13日 特首李家超委任六位專家入專家顧問團▼
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上半年圍封250條公共屋邨強檢 10%住戶無應門 議員質疑單位丟空李家超擴大抗疫專家顧問團 委任袁國勇、許樹昌、孔繁毅等6人稅務助理對疫情政策不滿 向政府部門發電郵稱斬死林鄭 認罪候判第五波｜首5月陸路跨境貨運按年跌一半 3月貨物貿易額減624億元勞福局長孫玉菡：要用好本地人手應對疫情 年內改革破欠基金程序麗星郵輪相關公司已啟動清盤程序 提出呈請船廠公司撤回申請日本領事館職員染疫 昨曾處理安倍晉三弔唁冊簽署 即時休館消毒
▼7月12日 中大醫學院開展全港首個大型長新冠研究▼
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強制檢測｜81處上榜食肆佔21個 涉迪士尼彗星餐廳、旺角RED MR確診大廈｜增1517幢 寶馬山賽西湖大廈、火炭御龍山各兩棟上榜碧堤半島、又一居等19地點污水陽性 政府派21萬套快測包自行檢測白石角雲滙兩座大廈強檢 政府突擊檢查揭10人無檢測5人各罰$1萬
▼7月10日起強制檢測公告▼
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