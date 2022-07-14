疫情．最新｜深圳灣口岸核酸檢測網上系統今起可預約未來七天名額

本港疫情反彈，昨日（13日）新增3,154宗確診，包括211宗輸入，再次升穿3,000宗關口。現時經深圳灣口岸北上人士須即場接受核酸檢測，《香港01》昨日視察發現，有呈陽性人士被拒絕過境及要求離開，有人疑自行拆除標示確診的紅色手帶，乘坐公共交通工具離開，恐有傳播風險。



由明日（15日）起，經深圳灣口岸過關的離境旅客，必須持有特別核酸檢測預約證明方可進行有關檢測。政府今日（14日）凌晨零時啓用預約系統，以便利擬經該口岸過關的旅客計劃行程，旅客可預約未來七天的檢測時段，未有預約的旅客將不獲准進入口岸進行核酸檢測及過關手續。



深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統

前往內地或澳門的特別檢測須知

昨日疫情總覽：

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖近日急升，最新又反彈至1.56，即一名患者傳給1.56人。（港大醫學院圖片）

▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



▼7月13日 直擊深圳灣口岸檢測陽性自行離開▼



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▼7月12日 勞工處大型招聘會▼



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▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼45天日本環島遊部分行程▼



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【07:00】日本在6月放寬旅客入境，吸引不少港人參加旅行團赴日旅遊。「旅遊達人」項明生籌辦的45天日本環島遊將於明日（15日）早上出發，雖然團費接近30萬元，仍有18名團友，即團費已達540萬元。

項形容反應出乎意料，相信是港人「餓得太耐」，要「報復式旅遊」。他指不少團友已準備逾百萬日元瘋狂「血拼」，預料團友「一個篋去幾個篋返」。

▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼



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▼7月13日 特首李家超委任六位專家入專家顧問團▼



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▼7月12日 中大醫學院開展全港首個大型長新冠研究▼



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▼7月10日起強制檢測公告▼

