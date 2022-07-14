疫情．直播｜今起深圳灣檢測陽性即送隔離　明起居家隔離要戴手環

本港確診個案昨日再重上三千宗，今日（14日）新增3674宗確診，包括257宗輸入，死亡個案多5宗。學校呈報355宗，有4間學校有個別班級爆疫要停課一周。



本港疫情反彈，昨日（13日）新增3,154宗確診，包括211宗輸入，再次升穿3,000宗關口。現時經深圳灣口岸北上人士須即場接受核酸檢測，《香港01》昨日視察發現，有呈陽性人士被拒絕過境及要求離開，有人疑自行拆除標示確診的紅色手帶，乘坐公共交通工具離開，恐有傳播風險。



由明日（15日）起，經深圳灣口岸過關的離境旅客，必須持有特別核酸檢測預約證明方可進行有關檢測。政府今日（14日）凌晨零時啓用預約系統，以便利擬經該口岸過關的旅客計劃行程，旅客可預約未來七天的檢測時段，未有預約的旅客將不獲准進入口岸進行核酸檢測及過關手續。



深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統

前往內地或澳門的特別檢測須知

昨日疫情總覽：

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖近日急升，最新又反彈至1.56，即一名患者傳給1.56人。（港大醫學院圖片）

▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



【16:40】張竹君表示，政府今日起優化深圳灣離境情況，除了特別核酸檢察測要網上預約，旅客要有陰性結果才可離開繼續行程，如果為陽性結果需要更嚴謹處理，該批人士會即時獲發隔離令並安排入住社區離設施。另外，明日居家隔離人士都要戴電子手環。

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（14日）新增3674宗確診，包括257宗輸入，死亡個案多5宗。

【16:16】衞生署今日（14日）表示，因應衞生署副署長李敏碧的新冠病毒快速抗原測試呈陽性，經衞生防護中心評估後，衞生署署長林文健醫生被列為密切接觸者，正按指引進行檢疫。

【13:45】新冠病毒不斷變種，影響疫苗的保護力。中文大學醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教的研究團隊成功開發了實時生物信息平台，可即時評估新冠疫苗的有效性，有助預測疫苗效用，並進一步幫助開發和更新疫苗，準確度達95%。

【12:34】深圳灣口岸檢測站近日被逼爆，輪候檢測的旅客大排長龍，政府明日（15日）起，將要求經深圳灣口岸離境的旅客，必須事先預約「特別核酸檢測」，出示相關預約證明後才可過關北上。網上預約系統今日啟用，截至中午時份仍未有時段爆滿。有意經深圳灣口岸北上的市民，在輸入姓名、身份證號碼、手機號碼等個人資料後，亦要輸入「深圳健康驛站的系統確認號碼」，若旅客事先未有預約深圳健康驛站便無法預約檢測北上。

系統暫時開放明日（15日）至下周三（20日）的檢測預約，較昨日醫務衞生局發稿時稱，系統可預約未來7日檢測的說法少一日。

深圳灣口岸暫時只可預約7月15日至20日的檢測時段，較昨日政府發稿指可預約未來7天的檢測時段的說法少一日。（網站截圖）

【11:18】香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（14日）在港台節目指，本港第五波疫情在3月初到達高峰，感染或接種疫苗後，抗體會在6個月後下降，如果疫情在9月再出現爆發並不出奇。

【10:49】本港昨天確診數字又重上三千宗，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，雖然個案上升，但本港已有超過四百萬、即6成人口曾受感染，加上整體接種率提升，一針達93%、兩針89%及三針有65%，市民普遍有混合免疫保護，目前仍以輕症多及重症少為主，留醫的危殆患者18人，需使用氧氣約30人，故評估現時情況相信不會如三月時，每日數萬宗個案般嚴峻，但現時社區源頭不明個案多，要將每日確診數字降回三位數有難度。

【10:16】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（14日）表示，昨日（13日）24小時內新增29陽性個案包括：紅碼區和醫學觀察酒店26例，屬於管控中發現；密切接觸者1例、全民核酸及重點人群發現的陽性1例、其他人群有1例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,644例。

【09:20】上水祥龍圍邨呈祥樓今早（14日）完成圍封強檢，其間1347人接受檢測，當中發現五宗陽性檢測個案。

【08:40】觀塘順天邨天琴樓今早(14日)完成圍封強檢，期間1593人接受檢測，當中發現20宗陽性檢測個案和兩宗檢測結果為不確定，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼7月13日 直擊深圳灣口岸檢測陽性自行離開▼



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▼7月12日 勞工處大型招聘會▼



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▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼45天日本環島遊部分行程▼



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【07:00】日本在6月放寬旅客入境，吸引不少港人參加旅行團赴日旅遊。「旅遊達人」項明生籌辦的45天日本環島遊將於明日（15日）早上出發，雖然團費接近30萬元，仍有18名團友，即團費已達540萬元。

項形容反應出乎意料，相信是港人「餓得太耐」，要「報復式旅遊」。他指不少團友已準備逾百萬日元瘋狂「血拼」，預料團友「一個篋去幾個篋返」。

▼7月11日 澳門停運7天首日市面冷清▼



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▼7月13日 特首李家超委任六位專家入專家顧問團▼



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▼7月12日 中大醫學院開展全港首個大型長新冠研究▼



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▼7月10日起強制檢測公告▼

