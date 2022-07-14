深圳灣口岸核酸檢測｜僅可預約未來6日檢測　實測有組號碼必須填

深圳灣口岸檢測站近日被逼爆，輪候檢測的旅客大排長龍，政府明日（15日）起，將要求經深圳灣口岸離境的旅客，必須事先預約「特別核酸檢測」，出示相關預約證明後才可過關北上。

網上預約系統今日（14日）啟用，截至中午時份仍未有時段爆滿。有意經深圳灣口岸北上的市民，在輸入姓名、身份證號碼、手機號碼等個人資料後，亦要輸入「深圳健康驛站的系統確認號碼」，若旅客事先未有預約深圳健康驛站便無法預約檢測北上。

系統暫時開放明日（15日）至下周三（20日）的檢測預約，較昨日醫務衞生局發稿時稱，系統可預約未來7日檢測的說法少一日，《香港01》已就此向當局查詢，正待回覆。



深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統

前往內地或澳門的特別檢測須知

▼7月10日 大批北上市民在深圳灣口岸等候核酸檢測結果過關▼



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特別核酸檢測服務網上預約系統今日凌晨已啟用，系統與現時社區檢測中心預約系統屬同一個網站，進入網站後同樣要先輸入申請人的身份證明文件類型和號碼，並要同意收集個人資料聲明，填妥此兩個步驟，才可進入預約系統。

預約系統同樣會要求申請人輸入姓名、姓別、手提電話、接收短訊的語言，若檢測報告用於出行，申請人亦要輸入旅遊日期、旅遊證件的資料等，以領取檢測報名。

值得注意的是，系統增設了「深圳健康驛站的系統確認號碼或預約號」一欄，若申請人事前未有預約健康驛站，便無法登記預約在口岸做檢測。

深圳灣口岸暫時只可預約7月15日至20日的檢測時段，較昨日政府發稿指可預約未來7天的檢測時段的說法少一日。（網站截圖）

另外，選擇檢測中心亦新增了「深圳灣口岸」的選項，檢測時段由每日早上7時半至傍晚6時，每半小時一節，暫時可預約明日（15日）至下周三（20日）的核酸檢測服務，較昨日政府發稿指可預約未來7天的檢測時段的說法少一日。

填妥所有資料後，系統會要求申請人確認所有資料無誤，確認後便可完成預約。

醫務衞生局昨日表示，過關當天，旅客應按預約時段到達深圳灣口岸，並須向在場職員出示確認預約的電話短訊或網頁截圖，以進行特別核酸檢測；若未能有關預約證明或未有按預約時間抵達口岸的旅客，若他們最終未能在口岸檢測，將不能繼續其過關北上的行程。

當局亦向有意經深圳灣離境的旅客提供「貼士」，提醒他們可經同一個網上檢測預約系統同時預約在本港的社區檢測中心進行自費核酸檢測，確保他們在出發往口岸前已取得所需的自費核酸檢測陰性結果證明。不過有關預約系統無法一次過預約兩次檢測，故相信旅客切記要分開兩次預約！