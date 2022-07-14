曾志健等3人區院提訊　兩被告長髮披肩面容憔粹　還押至9月再訊

於2019年十一國慶荃灣衝突中，被槍傷的警員近距離開槍的「健仔」曾志健，被控暴動及襲警罪，他於2020年12月缺席聆訊，法官發出拘捕令。警方昨於西貢拘捕「健仔」和另外三人潛逃的被告。「健仔」和其中兩人今（14日）被帶上區域法院應訊。控方反對三人保釋，指他們有極高潛逃風險，有理由相信他們正逃離香港。三人均未有保釋申請，其案件同押後至9月13日再訊。



三名被告：曾志健(21歲)、馮清華及16歲少年，今午被警員押至灣仔法院應訊，被帶至法庭門口時，警員才脫下其手銬。他們庭上神情呆滯和憔悴，其中曾和馮均長髮及肩。此外，黃今沒有律師代表。

曾志健被押至法庭的情況及他過往上庭的情況。(詳看下圖)

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警方收到線報在西貢部署拉人

控方透露，三名被告均於早前缺席聆訊。而警方收到線報，在西貢部署，於昨日清晨4時許，在北潭涌巴士總站拘捕多人。馮當時攜有1萬元台幣、三部電話等，而黃則有1萬元台幣、200英鎊、6包紙巾、洗頭水和沐浴露。控方指，他們都有極高潛逃風險，相信他們正逃離香港，反對讓他們保釋。

三名被告都沒有申請保釋，法官把三人的案件押後至9同13日再訊，讓馮和黃申請法援，並讓曾索取法律意見。

曾涉暴動及襲警罪

被告曾志健（21歲），被控於2019年10月1日在荃灣海壩街、大河道、大河道北和鱟地坊一帶，與不知名人士參與暴動；曾志健另被控兩項襲警罪，指他於鱟地坊一帶，襲擊執行職責的警署警長曾家輝和警員謝思明。

另兩被告亦涉暴動罪

至於涉及10.1荃灣暴動案的被告馮清華，被控暴動罪；涉及在將軍澳「私了」便衣警的黃姓16歲，被控暴動和非法禁錮等4 罪。

案件編號：DCCC 868/2019、DCCC 443/2020、DCCC 485/2020