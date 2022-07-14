全球首場　浸大交響樂團與人工智能AI虛擬合唱團演唱《東方之珠》

浸會大學交響樂團今晚（14日）舉行周年音樂會，特別加入科技元素，浸大學生音樂家聯同人工智能（AI）虛擬合唱團和舞蹈家，以及AI媒體藝術家，合力演出全球首場大型人機共創共演的歌舞，焦點為演繹新編的管弦樂合唱《東方之珠》，吸引約800名觀眾出席欣賞。



AI舞蹈家呈現拉威爾《達芙妮與克羅埃》芭蕾舞表演

周年音樂會晚上於香港大會堂盛大舉行，音樂會以「重聚」為主題，是一項慶祝香港回歸25周年活動。

浸大表示，交響樂團與AI虛擬合唱團在音樂會中同台獻技，演繹新編的管弦樂合唱《東方之珠》，AI從採集的人聲歌唱和語音數據中學習人類如何伴隨音樂旋律傳情合唱。AI媒體藝術家從音樂旋律及歌曲中學習對《東方之珠》歌詞的語義及美學理解，創造出跨媒體的視覺影像，為歌曲賦予美的想像，這是全球首次由AI合唱團，結合機器創作的視覺敘事而產生的沉浸式音畫，在音樂指揮及交響樂團實時互動下完成的人機共創共演。

音樂會另一高潮是AI舞蹈家在浸大交響樂團的現場伴奏下，呈現拉威爾的《達芙妮與克羅埃》芭蕾舞表演。校方表示，AI的芭蕾舞動作靈感來自在香港新發現的一個箱形水母物種，在與香港舞蹈團的專業舞者合作下，浸大科學家訓練AI舞蹈家識別自然風景舞動模式，並根據其對音樂的理解與鑒賞，創作自然優美的舞姿序列編排並演出芭蕾舞蹈。

浸大的學生音樂家亦在音樂會演奏一系列曲目，包括聖桑的《A小調序奏與隨想迴旋曲 作品28》、伯恩的《卡門幻想曲》，以及郭春萍的《Rasa》─ 弦樂四重奏與嘉美蘭。

人機共生藝術創造平台技術獲研資局撥款半億研究

這場演出的AI技術由浸大副校長（研究及拓展）郭毅可教授領導的「創造性智能實驗室」的研究團隊提供，他領導的「香港人機共生藝術創造平台技術建設」研究計劃，獲研究資助局的第十一輪「主題研究計劃」撥款港幣5,284萬元，進行為期五年的研究。研究計劃的副統籌人、浸大創意藝術學院創院院長潘明倫教授，則身兼浸大交響樂團及香港巴羅克室樂團音樂總監及指揮。浸大指這場演出中的人與機器共創共演是該研究項目的重要階段成果。

今晚有約800名觀眾出席欣賞，當中包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄及其他政府官員、多名立法會議員、多國駐港領事館代表、文化藝術和科技界領袖等。浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁、校長衞炳江、校董會及諮議會多位成員、大學管理層亦聯同一眾師生校友，一起體驗這場跨界演出。