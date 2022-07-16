疫情．最新｜澳門宣佈7.18至7.23零時繼續停工　措施延長多5日

本港昨日（15日）新增3,574宗確診個案，連續兩日升至3,600宗水平；死亡人數也連續兩日達5人。



九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園(九龍塘羅福道)有校車司機及保母確診，7名司機及1名保母疑一起食午飯感染，其中一架校車有2學童及1保母中招，屬比較少見的「疫車群組」，乘搭該校車26名來自不同班級學生需停課一星期。



昨日疫情總覽：

▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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【15:10】澳門疫情持續，澳門行政長官今日（16日）頒布批示，將原本18日零時屆滿的停工停市措施，延長多5日，即自7月18日零時至7月23日零時，繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，但是維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響。澳門自7月11日至17日已暫停所有非維生必需的工商業活動。

【12:22】本港疫情反彈，每日確診個案逾三千宗，衞生防護中心早前曾表示無條件放寬社交距。但港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任孔繁毅等四名專家聯名撰文指，本港應逐步放寬社交距離措施，透過低度傳播產生的自然感染，加上疫苗接種，在冬季前產生「混合免疫」，避免醫療系統屆時崩潰。

【10:50】澳門停市七日抗疫已近尾聲，預計18日凌晨零時解禁，惟新冠個案仍未清零。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（16日）表示，昨日24小時內新增31宗陽性個案，包括紅碼區和醫學觀察酒店18例，屬於管控中發現；密切接觸者1例、全民核酸及重點人群發現的陽性10例、其他人群有2例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,706例。

【10:03】本港疫情持續，醫務衞生局局長盧寵茂今早（16日）在電台節目表示，本港確診數字自6月初起不斷上升，近日已超過3,500以上，即時繁值率達到1.68，病床使用率、重症及死亡率均有上升趨勢，擔心會佔用醫療資源，對醫療系統造成壓力，並指本月底起最壞打算有25%醫療服務受影響，病床佔用增2,000張以上，但仍有30%、約12萬80歲或以上長者未接種首劑疫苗。他強調防疫政策不能靠「免疫屏障」單一理論，並指香港防疫政策「冇可能躺平」，仍需做減感染工作。

【08:38】大埔頌雅苑頌真閣今早（16日）完成圍封強檢，其間約1870人接受檢測，當中發現17宗陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定的個案，衞生防護中心會安排跟進。

▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



▼7月13日 直擊深圳灣口岸檢測陽性自行離開▼



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【08:00】新冠疫情持續逾兩年，本地旅遊業及零售業首當其衝，不少從業員為生計轉投其他行業。許浩維及鄧雅文以往是外遊領隊及售貨員，受疫情影響，變得無團可帶、遇上商店結業，轉行加入保安及物管業，在城市服務集團任職高級行動組主任及客戶服務主任。兩人轉行逾年，對目前穩定的工作感滿意，覺得留在行內有晉升前景，坦言無打算重投舊業。

城市服務集團行政總裁助理鄭紹章認為，讓員工看見前景及晉升機會，有助留住員工。他續指業內發展機會多、行業漸趨專業化，認為行業並非「水泡」，相信「未來5年、10年，保安物管都係一個增長嘅行業。」建議年輕人如想轉職，不妨考慮保安及物管業。

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▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼7月10日起強制檢測公告▼



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▼7月15日 45天日本環島遊團員出發▼

