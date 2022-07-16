疫情．最新｜連續兩日各增約3600宗 死亡人數反彈
撰文：林穎嫺 歐陽德浩 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 林澤鋒 鄭嘉惠 冼茗慧
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本港昨日（15日）新增3,574宗確診個案，連續兩日升至3,600宗水平；死亡人數也連續兩日達5人。
九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園(九龍塘羅福道)有校車司機及保母確診，7名司機及1名保母疑一起食午飯感染，其中一架校車有2學童及1保母中招，屬比較少見的「疫車群組」，乘搭該校車26名來自不同班級學生需停課一星期。
昨日疫情總覽：
▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼
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▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼
▼7月13日 直擊深圳灣口岸檢測陽性自行離開▼
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【08:00】新冠疫情持續逾兩年，本地旅遊業及零售業首當其衝，不少從業員為生計轉投其他行業。許浩維及鄧雅文以往是外遊領隊及售貨員，受疫情影響，變得無團可帶、遇上商店結業，轉行加入保安及物管業，在城市服務集團任職高級行動組主任及客戶服務主任。兩人轉行逾年，對目前穩定的工作感滿意，覺得留在行內有晉升前景，坦言無打算重投舊業。
城市服務集團行政總裁助理鄭紹章認為，讓員工看見前景及晉升機會，有助留住員工。他續指業內發展機會多、行業漸趨專業化，認為行業並非「水泡」，相信「未來5年、10年，保安物管都係一個增長嘅行業。」建議年輕人如想轉職，不妨考慮保安及物管業。
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▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼
深圳灣口岸加強防疫措施 今早至少兩人檢測陽性送往隔離設施深圳灣核酸檢測須預約首日 有昨陽今陰內地客再闖關失敗：很沮喪伊利沙伯醫院放射部門續爆疫 增一醫生確診 醫管局要求員工加檢St. Catherine's幼稚園校車爆疫 司機保母學生10人中招安心出行｜專家倡用驗證碼綁定推實名制 需上網功能長者或有困難
日本開關｜30萬團費45天遊出發 退休夫婦無懼第7波：一次去耐啲澳門疫情｜增31宗陽性、累計1,675宗 第9輪全民檢測逾37萬人陰性消費券2022｜暫接4000覆檢 財政司辦公室：至少3文件可證明在港國泰辦團睇空中巴士駕駛艙 包一晚酒店Staycation最平2人5000元本地麻疹再現 36歲男子報稱曾接種疫苗 不遵從醫生勸告自行出院
▼7月10日起強制檢測公告▼
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強制檢測｜增79處 涉都會駅商場3食肆 大家樂兩分店上榜確診大廈｜逾2000幢新上榜 馬己仙大廈、地利根德閣等豪宅失守悅海華庭、大埔中心、啟德1號等20處污水陽性 獲派27.5萬快測包封區｜大埔富亨邨亨裕樓圍封強檢揪34宗陽性 中招率達3.3%封區｜屯門湖景邨湖翠樓完成封區檢測 發現14宗陽性個案
▼7月15日 45天日本環島遊團員出發▼
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