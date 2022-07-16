疫情．最新｜連續兩日各增約3600宗　死亡人數反彈

本港昨日（15日）新增3,574宗確診個案，連續兩日升至3,600宗水平；死亡人數也連續兩日達5人。



九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園(九龍塘羅福道)有校車司機及保母確診，7名司機及1名保母疑一起食午飯感染，其中一架校車有2學童及1保母中招，屬比較少見的「疫車群組」，乘搭該校車26名來自不同班級學生需停課一星期。



昨日疫情總覽：

▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



▼7月13日 直擊深圳灣口岸檢測陽性自行離開▼



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【08:00】新冠疫情持續逾兩年，本地旅遊業及零售業首當其衝，不少從業員為生計轉投其他行業。許浩維及鄧雅文以往是外遊領隊及售貨員，受疫情影響，變得無團可帶、遇上商店結業，轉行加入保安及物管業，在城市服務集團任職高級行動組主任及客戶服務主任。兩人轉行逾年，對目前穩定的工作感滿意，覺得留在行內有晉升前景，坦言無打算重投舊業。

城市服務集團行政總裁助理鄭紹章認為，讓員工看見前景及晉升機會，有助留住員工。他續指業內發展機會多、行業漸趨專業化，認為行業並非「水泡」，相信「未來5年、10年，保安物管都係一個增長嘅行業。」建議年輕人如想轉職，不妨考慮保安及物管業。

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▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼7月10日起強制檢測公告▼



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▼7月15日 45天日本環島遊團員出發▼

