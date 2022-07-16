疫情．最新｜St. Catherine's幼稚園校車爆疫增5確診　累計9個案

本港今日（16日）新增3762宗確診個案，包括229宗輸入，死亡個案多1宗，死者是一名72歲男士，昨日離世，並非來自院舍，沒有接種疫苗，並患有癌症。昨日校車爆疫的九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園今日再增4名學生及1名老師染疫，均是曾乘搭爆疫的18號校車。



本港昨日（15日）新增3,574宗確診個案，連續兩日升至3,600宗水平；死亡人數也連續兩日達5人。



九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園(九龍塘羅福道)有校車司機及保母確診，7名司機及1名保母疑一起食午飯感染，其中一架校車有2學童及1保母中招，屬比較少見的「疫車群組」，乘搭該校車26名來自不同班級學生需停課一星期。



昨日疫情總覽：

▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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【17:15】本港單日確診數字持續破3,500宗，港府今日（16日）表示，因應本港4區合共10個公共屋邨的污水樣本呈陽性，將向有關居民、清潔工和物業管理員派發合共約32萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉事的4個地區中，以觀塘區受影響屋邨佔最多，4個屋邨包括翠屏南邨、平田邨、廣田邨及啟田邨榜上有名。

▼7月16日部份污水檢測呈陽性屋邨▼



【17:05】黃大仙啟鑽苑啟雋閣今日（16日）圍封強檢，政府目標是在明日（17日）上午約十時三十分完成行動。視乎檢測結果， 行動或會延長。

【17:00】新冠人留院情況：

-現有1108名確診病人留醫（分別在各大公立醫院、北大嶼山香港感染中心、醫管局傳染病中心留醫），當中新增158人

-昨晚呈報多2名病人情況危殆及2名嚴重病人

-累計20名危殆病人，27名嚴重病人，其中4名危殆病人正在深切治療病房

【16:55】大埔醫院精神科男病房1名病人7月13日確診，醫院接觸追綜調查，安排所有病人及員工病毒檢測，發現2病人及2員工陽性，3病人轉去那打素接受隔離治療，情況穩定，2員工都穩定，有關病房暫停收新症及轉院安排，已進行徹底消毒。

佛教醫院舒緩治療科病房早前有人感染，現增多1名49歲女病人確診，情況穩定，接受隔離治療中，有關病房共9名病人及5員工確診。

伊利沙伯醫院骨科病房，再多2名病人確診，情況穩定，正在接受隔離治療，該病房至今6病人確診，亦已徹底消毒清潔，亦暫停收新症及探房安排，感染控制組調查緊個案關連性。新增的2名病人中，一人早前曾接受手術，入住過深切治療部，10名手術室及深切治療部相關員工，曾為病人插喉及移除喉管，會列為緊密接觸者，包括2名骨科醫生、2名麻醉科醫生、3名護士、1名手術室助理，深切治療部1醫生及1護士、後者今日確診。

【16:48】BA.2.12.1個案新增73宗懷疑個案，當中64宗本地暫無源頭，懷疑BA.4或者BA.5新增32宗，當中16宗本地無源頭。

【16:45】學校今日不用上課，但亦有呈報個案，有學校個別班級需建議停課。

-匡智屯門晨曦學校：康晴班6人中有1人確診，因難戴好口罩戴，故要停課

-大埔浸信會幼稚園： K3A班共32學生其中4人確診，需停課一周

-九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園：昨日已建議18號校巴的不要返學，今日多4學生及1老師確診，累積9個案，有20人要家居隔離

▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



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【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增3762宗確診個案，包括229宗輸入，死亡個案多1宗。

【15:10】澳門疫情持續，澳門行政長官今日（16日）頒布批示，將原本18日零時屆滿的停工停市措施，延長多5日，即自7月18日零時至7月23日零時，繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，但是維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所不受影響。澳門自7月11日至17日已暫停所有非維生必需的工商業活動。

【12:22】本港疫情反彈，每日確診個案逾三千宗，衞生防護中心早前曾表示無條件放寬社交距。但港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任孔繁毅等四名專家聯名撰文指，本港應逐步放寬社交距離措施，透過低度傳播產生的自然感染，加上疫苗接種，在冬季前產生「混合免疫」，避免醫療系統屆時崩潰。

【10:50】澳門停市七日抗疫已近尾聲，預計18日凌晨零時解禁，惟新冠個案仍未清零。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今早（16日）表示，昨日24小時內新增31宗陽性個案，包括紅碼區和醫學觀察酒店18例，屬於管控中發現；密切接觸者1例、全民核酸及重點人群發現的陽性10例、其他人群有2例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,706例。

【10:03】本港疫情持續，醫務衞生局局長盧寵茂今早（16日）在電台節目表示，本港確診數字自6月初起不斷上升，近日已超過3,500以上，即時繁值率達到1.68，病床使用率、重症及死亡率均有上升趨勢，擔心會佔用醫療資源，對醫療系統造成壓力，並指本月底起最壞打算有25%醫療服務受影響，病床佔用增2,000張以上，但仍有30%、約12萬80歲或以上長者未接種首劑疫苗。他強調防疫政策不能靠「免疫屏障」單一理論，並指香港防疫政策「冇可能躺平」，仍需做減感染工作。

【08:38】大埔頌雅苑頌真閣今早（16日）完成圍封強檢，其間約1870人接受檢測，當中發現17宗陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定的個案，衞生防護中心會安排跟進。

▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



▼7月13日 直擊深圳灣口岸檢測陽性自行離開▼



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【08:00】新冠疫情持續逾兩年，本地旅遊業及零售業首當其衝，不少從業員為生計轉投其他行業。許浩維及鄧雅文以往是外遊領隊及售貨員，受疫情影響，變得無團可帶、遇上商店結業，轉行加入保安及物管業，在城市服務集團任職高級行動組主任及客戶服務主任。兩人轉行逾年，對目前穩定的工作感滿意，覺得留在行內有晉升前景，坦言無打算重投舊業。

城市服務集團行政總裁助理鄭紹章認為，讓員工看見前景及晉升機會，有助留住員工。他續指業內發展機會多、行業漸趨專業化，認為行業並非「水泡」，相信「未來5年、10年，保安物管都係一個增長嘅行業。」建議年輕人如想轉職，不妨考慮保安及物管業。

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▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼7月10日起強制檢測公告▼



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▼7月15日 45天日本環島遊團員出發▼

