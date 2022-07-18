DSE放榜｜港大醫學院候任院長劉澤星︰75%醫科學額經JUPAS收生

DSE中學文憑試本周三（20日）放榜，將於8月接替梁卓偉暫任港大醫學院院長的劉澤星認為，容許海外醫生來港執業，將影響本地醫學院的吸引力，而中學畢業生人數下降，確實對收生人數帶來影響。但他強調，將繼續沿用梁卓偉的收生安排，開放最少七成半學額經JUPAS大學聯招，取錄DSE考生，但也承認能足收足要視乎學生選科。



劉澤星有多項公職，除了兼任新冠疫苗專家委員會召集人，也獲新一屆政府邀請加入抗疫專家顧問團六名成員之一。他強調其正職為醫學院，冀透過其他公職貢獻香港。



劉澤星接替梁卓偉暫任港大醫學院院長。（李澤彤攝）

劉澤星公職多：做得到一定去做

劉澤星的公職多而重要，他於日前訪問中坦言「壓力就真係好大」，但強調其正職為醫學院，以此作為重心。不過他亦指，正如畢業生所言，每名醫生均希望幫助香港，「做得到嘅嘢，我一定去做，醫學院以外嘅嘢，都盡量做到最好。」

首屆「增潤學年」醫科生於今年畢業，劉認為新課程制度為成功，接任院長後將繼續改善課程及設施，以吸引更多學生報讀醫科，包括增加臨床學習體驗、利用科技模擬現場救治，例如使用超聲波檢查病人的心肺功能等。但他亦強調，上述工作一直在進行中，「唔係話我上任先至做，一路都做緊，我哋點樣先可以讓同學喺度讀得開開心心呢？」

容許海外醫生來港執業及學生人數減少影響收生

惟立法會去年通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，容許海外醫生來港執業，目前已認可52間院校的畢業醫生，未來將擴至100間，因此港大醫學生再不是考生唯一的選擇。劉坦言對收生「相信影響一定會有」，認為外地的醫學院將吸引考生報讀。

此外，隨着學生人數逐年下降，劉亦擔心收生人數受影響，他指2012年JUPAS的申請人有逾7萬名，直至今年已跌至約4.3萬。他認為影響在於分數，但又強調，將視乎下周放榜成績後，再揀選早前已面試的考生。「少咗兩萬幾個JUPAS嘅同學揀咁多課程，咁一定有影響。」

▼7月13日 特首李家超委任六位專家入專家顧問團▼



+ 1

今年報讀港大醫科維持900人

不過實際數據似乎並未能顯示影響。劉透露，往年有約800至900名學生報讀港大醫學院，今年的數字並無變化。他亦強調為確保社會流動，將繼續沿用院長梁卓偉的安排，開放最少七成半的學額經JUPAS取錄DSE考生，若以今年295個名額計算，即約220個。但他亦說，學生的選科意向，亦會影響收生的比例，故經JUPAS招收能否達標，要視乎有關項目。