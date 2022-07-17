最新疫情｜九龍塘國際英文幼稚園群組擴大　澳門停市延至7.23凌晨

香港、澳門疫情持續，本港若今日（17日）確診數字再逾3000宗，將是連續第五日單日高於3000水平，而昨日（16日）新增3762宗確診個案亦是3個半月以來高位，當中包括229宗輸入個案，死亡個案則多1宗。同時，九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園校車群組擴大，再多4名學生及1名老師染疫，他們均曾乘搭懷疑是播疫源頭的18號校車。



澳門疫情方面，昨增31宗陽性個案，原定停工停市七日的「相對靜止」措施7月18日凌晨屆滿，惟澳門行政長官賀一誠昨午頒佈批示，自7月18日凌晨零時至7月23日凌晨零時，繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，而澳門政府決定再撥款100億元應對疫情各項開支，援助受疫情影響的在澳人士。



昨日疫情總覽：

▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



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▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



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【08:00】本港疫情反彈，入院人數增加，已影響部分醫院的非緊急服務。醫管局於7月11日起，推出免費的新冠確診者遠程醫療服務，病人毋須舟車勞頓到指定診所，服務包括視像診症及送藥，冀為病人提供多一個醫療選擇；同時希望有需要的病人及早就醫，並獲處方合適藥物，減低入院機會，有助減輕公營醫療系統壓力。

醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健表示，服務現時仍在試行階段，料首一兩周會為100名病人提供遠程醫療服務，其後會按疫情發展、需求、病人反應等調整，如增加名額、招聘私家醫生以增加人手等。長遠而言，他希望醫管局流動應用程式「HA Go」中可設幾個問題，篩選合適病人，並讓他們在程式中直接預約遠程醫療服務。

▼醫管局為合適新冠病人提供遠程醫療服務▼



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▼7月10日起強制檢測公告▼



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▼7月14日 逾百人到消費券秘書處查詢喪失領取資格事宜▼



▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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▼7月13日 特首李家超委任六位專家入專家顧問團▼

