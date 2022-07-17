最新疫情｜啟鑽苑啟雋閣揭18人染疫　澳門昨再增27人感染

撰文：陳淑霞 孔繁栩 冼茗慧 鄭嘉惠 黃金棋 黃煦緻
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香港、澳門疫情持續，本港若今日（17日）確診數字再逾3000宗，將是連續第五日單日高於3000水平，而昨日（16日）新增3762宗確診個案亦是3個半月以來高位，當中包括229宗輸入個案，死亡個案則多1宗。同時，九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園校車群組擴大，再多4名學生及1名老師染疫，他們均曾乘搭懷疑是播疫源頭的18號校車。

澳門疫情方面，原定停工停市七日的「相對靜止」措施7月18日凌晨屆滿，惟澳門行政長官賀一誠昨午頒佈批示，自7月18日凌晨零時至7月23日凌晨零時，繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作，而澳門政府決定再撥款100億元應對疫情各項開支，援助受疫情影響的在澳人士。

昨日疫情總覽：

疫情．7.16｜72處納入強檢　 太古城中心大家樂、奧海城和民上榜

▼7月16日　澳門停市第6日市況▼

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消費券｜24萬人曾聲明離港提取MPF被DQ　陳茂波：暫接獲3萬宗上訴澳門停市｜停工停市延至7.23　再增27宗確診月內近2千人中招

▼5月24日　St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼

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【11:18】澳門政府亦宣布，第10輪全民核酸檢測於昨（16）日早上9時開始，截至今（17）日早上8時，已採樣452,880人次，其中404,748人次已有檢測結果，呈陰性；累計有2管混樣樣本呈陽性。目前已安排混樣陽性樣本涉及人士作進一步檢測，有關檢測仍在進行中。

【11:15】政府公布，昨日圍封強檢的啟鑽苑啟雋閣有814名接受檢測，找到18人檢測呈陽性，另有一人結果為不確定。

醫管局推新冠視像診症及送藥　費用全免　試行首兩周料服務100人

【08:00】本港疫情反彈，入院人數增加，已影響部分醫院的非緊急服務。醫管局於7月11日起，推出免費的新冠確診者遠程醫療服務，病人毋須舟車勞頓到指定診所，服務包括視像診症及送藥，冀為病人提供多一個醫療選擇；同時希望有需要的病人及早就醫，並獲處方合適藥物，減低入院機會，有助減輕公營醫療系統壓力。

醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健表示，服務現時仍在試行階段，料首一兩周會為100名病人提供遠程醫療服務，其後會按疫情發展、需求、病人反應等調整，如增加名額、招聘私家醫生以增加人手等。長遠而言，他希望醫管局流動應用程式「HA Go」中可設幾個問題，篩選合適病人，並讓他們在程式中直接預約遠程醫療服務。

▼醫管局為合適新冠病人提供遠程醫療服務▼

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強制檢測｜增72處　奧海城和民、太古城大家樂、海逸坊麥當勞上榜確診大廈︱增2000幢　黃埔花園多20幢　寶馬山花園、貝沙灣亦上榜澳門停市延長五日　傳市民穿「無飯食」上衣表訴求　議員憂民怨增馬季煞科｜全季投注額逾1400億元破紀錄　單日逾20億創回歸後新高消費券｜八達通合資格人士今領尾期$1000　未夠數須緊記下個限期

▼7月10日起強制檢測公告▼

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機場三跑｜國際機師聯合會發信籲警覺　飛越大帽山時或觸發警告民主黨宴被取消　ClubOne拉閘告示未提疫情　市民嘲或好多人感染澳門停市｜延長5日至7.23凌晨　再推三輪全民檢測　撥100億元紓困增3762宗確診　九龍塘國際英文幼稚園校車群組擴大　多5師生中招翠屏南邨、天瑞邨等10個屋邨污水陽性　房署將派32萬個快測包自測伊利沙伯醫院骨科病房多兩名病人確診　一名曾為患者插喉護士中招

▼7月14日　逾百人到消費券秘書處查詢喪失領取資格事宜▼

▼7月11日　醫管局最新患者數據及推算▼

疫情｜盧寵茂料月底25%醫療服務受影響　港防疫政策不能躺平澳門疫情｜增31宗陽性、累計1,706宗　第10輪全民檢測今開始混合免疫｜袁國勇等專家倡放寬社交措施　強檢、圍封成本高籲放棄DSE｜調查：考慮到內地升學較台灣多　逾三成人有意到大灣區發展DSE｜多名局長為考生打氣　運輸局林世雄︰運輸及物流業前景無限

▼7月15日　深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼

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▼7月13日　特首李家超委任六位專家入專家顧問團▼

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