最新疫情｜病毒繁殖率升至1.7　張竹君：擔心對醫管局造成壓力

香港、澳門疫情持續，本港今日（17日）確診數字達3486宗，是連續第五日逾3000宗水平。本港再多4人死亡，而聖士提反書院附屬小學及佛教黃焯菴小學各有一個班別要停課一星期。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去兩星期確診數字都會「翻一翻」，擔心會對醫管局的醫療糸統造成壓力。而醫管局指，現已有1122名病人留醫。



澳門疫情方面，原定停工停市七日的「相對靜止」措施7月18日凌晨屆滿，惟澳門行政長官賀一誠批示措施要延長至7月23日凌晨零時，繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作。



昨日疫情總覽：

▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



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【16:50】張竹君承認，過去兩周每日新增個案會「翻一翻」，而港大醫學院負責監察的病毒即時繁殖率數字已升至1.7，是一個較高水平，相信會繼續上升，擔心對醫管局醫療系統造成大壓力。

但她指，學校確診數字比例，與社區的比例相若，不見有明顯大爆發，相信每日要求學生及教師做快測是可防止有大型傳播。

她又指，每日要教師學生做快測，可防止大爆發，否則「太多陽性個案或大爆發，好多人都返唔到學」。張竹君又指，BA.5或BA.5的變種病毒分支，暫時仍只佔本港病例約1%，但外國經驗會好快成為主流，當局會繼續留意情況。

【16:45】李立業報告指，北區醫院內科男病房，一名71歲病人確診， 另有4名病人及3名員工中招，5人需要隔離，其中一人危殆。而佛教醫院紓緩治療科，再多一名女病人中招，累計共10名病人、5名員工染疫。另伊利沙伯醫院骨科再多2名護士學生及1位服務助理中招，共累計6病人3員工感染。

【16:40】張竹君指，收到4間院舍報告，有密切接觸者要檢疫，包括香港路德會社會服務處路德會黃鎮林伉儷安老院，有兩名院友同房確診；另一間是溫浩根護理安老院、另仁愛護老院有限公司及伸手助人協會滙豐銀行樂富護老院都有院友要檢疫。

此外，佛教黃焯菴小學2B班、聖士提反書院附屬小學4D班，都要停課一周。

【16:35】李立業指，4名離世病人都是女性，年齡介乎 71至94歲，首名女死者是94歲，已打兩針，本身有高血壓、心衰竭，她七月一日因要接受檢疫送到亞博，其後測試呈陽性，持續有發燒和咳，最後於7月16日過身。第二名女死者是71歲女子，本身亦是居於院舍，患高血壓、糖尿病、肺癌，要長期聞氧氣，7月8日轉佛教醫院後，於7月16日早上離世。

第三名女死者是91歲，已打齊三針，本身有高血壓、腎病及精神科問題，7月15送至明愛醫院，當時氣促及發燒、神志迷糊。第四名女死者是86歲，患高血壓、睡眠窒息，早上昏迷不醒，7月16日轉送至東區醫院，最後不治。

【16:30】政府舉行疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席交代最新情況。

張竹君指，本港昨日新增3313宗確診，輸入個案有173宗，即昨新增3486宗個案。另昨新增4名病人死亡。

李立業指，現有1122名確診病人留醫（分別在各大公立醫院、北大嶼山香港感染中心、醫管局傳染病中心留醫），當中新增126名確診病人入院。現時有333名在公立隔離病房留醫，22名病人二線隔離病房 ，381名在北大嶼山留醫，當中106名新增確診病人。

醫管局昨晚亦呈報增4名病人情況危殆，2名病人情況嚴重。現有20名危殆病人，28人嚴重，其中5名危殆病人正在深切治療部留醫。

▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



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【11:18】澳門政府亦宣布，第10輪全民核酸檢測於昨（16）日早上9時開始，截至今（17）日早上8時，已採樣452,880人次，其中404,748人次已有檢測結果，呈陰性；累計有2管混樣樣本呈陽性。目前已安排混樣陽性樣本涉及人士作進一步檢測，有關檢測仍在進行中。

【11:15】政府公布，昨日圍封強檢的啟鑽苑啟雋閣有814名接受檢測，找到18人檢測呈陽性，另有一人結果為不確定。

【08:00】本港疫情反彈，入院人數增加，已影響部分醫院的非緊急服務。醫管局於7月11日起，推出免費的新冠確診者遠程醫療服務，病人毋須舟車勞頓到指定診所，服務包括視像診症及送藥，冀為病人提供多一個醫療選擇；同時希望有需要的病人及早就醫，並獲處方合適藥物，減低入院機會，有助減輕公營醫療系統壓力。

醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健表示，服務現時仍在試行階段，料首一兩周會為100名病人提供遠程醫療服務，其後會按疫情發展、需求、病人反應等調整，如增加名額、招聘私家醫生以增加人手等。長遠而言，他希望醫管局流動應用程式「HA Go」中可設幾個問題，篩選合適病人，並讓他們在程式中直接預約遠程醫療服務。

▼醫管局為合適新冠病人提供遠程醫療服務▼



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▼7月10日起強制檢測公告▼



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▼7月14日 逾百人到消費券秘書處查詢喪失領取資格事宜▼



▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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▼7月13日 特首李家超委任六位專家入專家顧問團▼

