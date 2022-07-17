疫情．最新｜病毒繁殖率升至1.7　張竹君：擔心對醫管局造成壓力

香港、澳門疫情持續，本港今日（17日）確診數字達3486宗，是連續第五日逾3000宗水平。本港再多4人死亡，而聖士提反書院附屬小學及佛教黃焯菴小學各有一個班別要停課一星期。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去兩星期確診數字都會「翻一翻」，擔心會對醫管局的醫療糸統造成壓力。而醫管局指，現已有1122名病人留醫。



澳門疫情方面，原定停工停市七日的「相對靜止」措施7月18日凌晨屆滿，惟澳門行政長官賀一誠批示措施要延長至7月23日凌晨零時，繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作。



昨日疫情總覽：

【20:21】本港近日疫情回升，各區亦出現確診者。衞生防護中心今日（17日）更新確診大廈名單，過去14日共有8,967幢大廈出現確診者。在18區中，以元朗區疫情最嚴峻，共有800幢大廈出現確診者，其次為沙田有757幢上榜。

至於新增出現確診者的大廈方面，最新於7月16日呈報的大廈有2,048幢，同樣以元朗區數目最多。新呈報大廈中包括多個豪宅及中產屋苑，包括半山億元豪宅花園台2座、半山騰皇居T2座、南區壽臣山道西14號、陽明山莊6座，以及柯士甸站的The Austin 1座和九龍站君臨天下1座等。另外，元朗嘉湖山莊單日新增17幢大廈上榜，令該屋苑過去14日共有55幢大廈出現確診者。

▼港島區確診大廈▼



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【18:52】全港的士今日（17日）開始加價，當中市區的士起錶加至27元。乘客對加價意見不一，有人認為經濟低迷時加價不合情理，但亦有人接受加價，表示應該支持的士司機。有的士司機指，加價首日客量明顯較平日少，預料約三個月後市民才會習慣加幅，更有司機覺得不加價生意會更好。

的士加價還要排期改錶，改完還要驗錶，所以暫時全行都要用價錢牌對照的士價錢供乘客。（鄭嘉惠攝）

【18:13】第五波疫情反彈，確診數字連續五日破3,000宗。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，聯合科學委員將於下月初開會，料討論3歲以下兒童接種新冠疫苗事宜。他又指，3歲以下兒童無論接種科興或復必泰，第一、二針需相距一個月，而第二、三針的接種間距，則視乎疫情發展，若疫情不危急，可拉闊到三至五個月。

▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



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【18:10】政府宣布，自晚上六時起東涌逸東（二）邨謙逸樓會列為「受限區域」，所有人要留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（七月十八日）上午約十時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:36】本港新冠肺炎疫情回升，各區亦出現確診個案。港府今日（17日）公布，因應四區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。

涉及的屋苑及大廈包括東區嘉亨灣及逸濤灣等；灣仔柏傲山；融苑、上林、勵德邨等；佐敦「八文樓」及詩歌舞街一帶；以及青衣盈翠半島及灝景灣等，總數至少33個屋苑及大廈。

▼部份污水檢測呈陽性屋邨▼



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【16:50】張竹君承認，過去兩周每日新增個案會「翻一翻」，而港大醫學院負責監察的病毒即時繁殖率數字已升至1.7，是一個較高水平，相信會繼續上升，擔心對醫管局醫療系統造成大壓力。

但她指，學校確診數字比例，與社區的比例相若，不見有明顯大爆發，相信每日要求學生及教師做快測是可防止有大型傳播。

她又指，每日要教師學生做快測，可防止大爆發，否則「太多陽性個案或大爆發，好多人都返唔到學」。張竹君又指，BA.5或BA.5的變種病毒分支，暫時仍只佔本港病例約1%，但外國經驗會好快成為主流，當局會繼續留意情況。

【16:45】李立業報告指，北區醫院內科男病房，一名71歲病人確診， 另有4名病人及3名員工中招，5人需要隔離，其中一人危殆。而佛教醫院紓緩治療科，再多一名女病人中招，累計共10名病人、5名員工染疫。另伊利沙伯醫院骨科再多2名護士學生及1位服務助理中招，共累計6病人3員工感染。

【16:40】張竹君指，收到4間院舍報告，有密切接觸者要檢疫，包括香港路德會社會服務處路德會黃鎮林伉儷安老院，有兩名院友同房確診；另一間是溫浩根護理安老院、另仁愛護老院有限公司及伸手助人協會滙豐銀行樂富護老院都有院友要檢疫。

此外，佛教黃焯菴小學2B班、聖士提反書院附屬小學4D班，都要停課一周。

【16:35】李立業指，4名離世病人都是女性，年齡介乎 71至94歲，首名女死者是94歲，已打兩針，本身有高血壓、心衰竭，她七月一日因要接受檢疫送到亞博，其後測試呈陽性，持續有發燒和咳，最後於7月16日過身。第二名女死者是71歲女子，本身亦是居於院舍，患高血壓、糖尿病、肺癌，要長期聞氧氣，7月8日轉佛教醫院後，於7月16日早上離世。

第三名女死者是91歲，已打齊三針，本身有高血壓、腎病及精神科問題，7月15送至明愛醫院，當時氣促及發燒、神志迷糊。第四名女死者是86歲，患高血壓、睡眠窒息，早上昏迷不醒，7月16日轉送至東區醫院，最後不治。

【16:30】政府舉行疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席交代最新情況。

張竹君指，本港昨日新增3313宗確診，輸入個案有173宗，即昨新增3486宗個案。另昨新增4名病人死亡。

李立業指，現有1122名確診病人留醫（分別在各大公立醫院、北大嶼山香港感染中心、醫管局傳染病中心留醫），當中新增126名確診病人入院。現時有333名在公立隔離病房留醫，22名病人二線隔離病房 ，381名在北大嶼山留醫，當中106名新增確診病人。

醫管局昨晚亦呈報增4名病人情況危殆，2名病人情況嚴重。現有20名危殆病人，28人嚴重，其中5名危殆病人正在深切治療部留醫。

【14:18】公立醫院近日被指向病人處方內地藥物，醫管局今日（17日）承認，由於第五波疫情本港欠缺「撲熱息痛」，曾向內地採購「对乙酰氨基酚片」供病人使用；就近期對「注射用頭孢西丁鈉」需求，醫管局已按規定，通過註冊醫生為治療特定病人進口相關藥物，並已向衞生署申請進口證。醫管局重申，公立醫院使用的藥物，不論由內地或外地生產，均按照相關法例進口和既定程序審批。

醫管局表示，因應第五波疫情時本港極度欠缺含「撲熱息痛」成分的止痛退燒藥的緊急情況，醫管局透過特區政府從內地政府認可渠道，採購「对乙酰氨基酚片」供病人使用。（互聯網）

【13:19】本港多間食肆及酒吧早前涉群組爆疫，餐飲處所換氣量或空氣淨化設備工作小組，近日聯同食環署及機電工程署代表前往一間食肆及酒吧視察，負責人指已就通風系統進行修繕工作。按影片所見，相信分別是屯門海港酒家及中環酒吧Shuffle。翻查資料顯示，屯門海港酒家曾未獲准許下更改通風系統，食環署向其提出檢控。



工作小組主席源栢樑提醒，應持之以恆地確切執行換氣措施及恆常檢查和定期維修保養，更不要隨意更改通風系統的設計及其運作環境情況，酒吧更要做好人流管理，不進行表演或跳舞等活動，顧客要先做快速測試及飲食後戴上口罩。

▼6月3日，中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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【11:51】消費券第二期即將派發，財政司司長陳茂波今日（17日）發表網誌，指有24萬人曾作出永久離港聲明，以提早提取強積金供款的，相關已離港或意圖離港人士將不符領取資格。陳茂波指，考慮到可能有部份回流人士，因此會以「寬鬆態度及盡量方便市民」的方式，容許在限期前「上訴」，截至昨日（16日）傍晚，政府接獲約3萬宗覆檢申請。

【11:18】澳門政府亦宣布，第10輪全民核酸檢測於昨（16）日早上9時開始，截至今（17）日早上8時，已採樣452,880人次，其中404,748人次已有檢測結果，呈陰性；累計有2管混樣樣本呈陽性。目前已安排混樣陽性樣本涉及人士作進一步檢測，有關檢測仍在進行中。

【11:15】政府公布，昨日圍封強檢的啟鑽苑啟雋閣有814名接受檢測，找到18人檢測呈陽性，另有一人結果為不確定。

【08:00】本港疫情反彈，入院人數增加，已影響部分醫院的非緊急服務。醫管局於7月11日起，推出免費的新冠確診者遠程醫療服務，病人毋須舟車勞頓到指定診所，服務包括視像診症及送藥，冀為病人提供多一個醫療選擇；同時希望有需要的病人及早就醫，並獲處方合適藥物，減低入院機會，有助減輕公營醫療系統壓力。

醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健表示，服務現時仍在試行階段，料首一兩周會為100名病人提供遠程醫療服務，其後會按疫情發展、需求、病人反應等調整，如增加名額、招聘私家醫生以增加人手等。長遠而言，他希望醫管局流動應用程式「HA Go」中可設幾個問題，篩選合適病人，並讓他們在程式中直接預約遠程醫療服務。

▼醫管局為合適新冠病人提供遠程醫療服務▼



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▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



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▼7月10日起強制檢測公告▼



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▼7月14日 逾百人到消費券秘書處查詢喪失領取資格事宜▼



▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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▼7月13日 特首李家超委任六位專家入專家顧問團▼

