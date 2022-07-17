DSE｜學友社料5科20分穩入八大　聯招選科可更進取第三志願宜穩陣

文憑試（DSE）將於本周三（20日）放榜，今屆考生由備試到放榜都備受疫情影響，多間大學推出彈性收生安排，學友社提醒同學留意各院校入學註冊日期，又指今年考生人數減少，料入讀大學門檻較以往低，建議選科時可更進取，但第三志願要相對穩陣，另應作多手準備，避免放榜時因徬徨失措而做錯決定。

學友社即日起至下周一設38條放榜輔導熱線，放榜前夕及當日更提供通宵服務，解答同學查詢及疑難。



學友社學生輔導中心隊長陳衍生（左）和學友社學生輔導顧問吳寶城（右）表示家長放榜前後應與子女多作溝通，不適宜追究子女過往表現。（廖雁雄攝）

考生人數減少 選科策略可更進取

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，雖然今屆考生人數減少及海外人數上升，估計今年入讀大學的門檻會較往年低，學生可更進取選擇心儀學科，推算5科有20分或以上「穩陣」入讀8大，與去年一樣。他又表示，預計今年取得17至19的「邊緣分數」的學生，亦機會入讀8大，但建議作其他選擇，例如「指定專業/界別課程資助計劃」和香港都會大學的學科，以及聯招以外的自資學位或副學位。

他又提醒同學入學分數未必會下跌太多，建議學生第三志願仍要選擇較「穩陣」的課程，即分數要達課程去年收生中位數分數。

吳寶城又指今年院校推出較多新課程，課程收生改動也不少，再加上多間大學因應疫情亦推出彈性收生安排，提醒學生放榜前應善用各校的收生計分器及預計收生成績等資料，為日後的升學出路制定多方計劃，避免放榜後情緒波動較大，做錯決定；又提醒同學「不要為選而讀」，應按自身興趣條件選擇最合適的出路。

學友社設38條放榜輔導熱線

為協助考生與家長應對文憑試放榜前後的問題，學友社提供一系列放榜支援服務，由昨日起至下周一（25日）開放38條放榜輔導熱線2503 3399，其中放榜前夕及當日（19至20日）會提供兩日一夜通宵服務；學友社亦會於其Facebook 、Instagram及網頁student.hk開設全新網上面談諮詢服務及網上輔導服務；放榜前夕（19日）晚上8時於「學友社」Facebook 專頁開設直播，即場解答同學查詢。

學友社建議學生宜善用資料多作準備，減輕焦慮徬徨。（廖雁雄攝）

應屆校生疫情下備考困難重重

應屆考生李美穎於學習休假期間（study leave）染上新冠肺炎，她表示，需時七天始痊癒，康復後自覺集中力下降，溫習進度亦落後他人，為此難免感到焦慮和壓力上升。

應屆考生李美穎表示希望入讀中大工商管理學士（工商管理學士綜合課程）及法律博士雙學位課程 ,又指平日是通過與朋友聚會減壓。（廖雁雄攝）

應屆考生江力為期望入讀理大的酒店與旅遊管理學科，又指放榜前是通過運動減輕壓力。（廖雁雄攝）

另一位應屆考生江力為表示，疫情期間，學校模擬試轉為網上考試，更難準確預計自己的文憑試成績，他本身心儀理大的酒店與旅遊管理學科，惟疫情仍然持續，前景未明朗，擔心會影響將來就業。