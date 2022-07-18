疫情．最新｜環保署署長謝小華快測陽性　7.15最後上班　現正隔離

本港第五波疫情持續，今日（17日）新增3,486宗確診，連續第五日達3,000宗水平，再多4人死亡。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，過去兩星期確診數字都會「翻一翻」，擔心會對醫管局的醫療糸統造成壓力。此外，政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，聯合科學委員將於下月初開會，料討論3歲以下兒童接種新冠疫苗事宜。



澳門疫情方面，原定停工停市七日的「相對靜止」措施7月18日凌晨屆滿，惟澳門行政長官賀一誠批示措施要延長至7月23日凌晨零時，繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所的運作。



昨日疫情總覽：

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，根據港大即時繁殖率約1.7，屬於高水平，顯示疫情呈持續上升趨勢，擔心會對醫管局醫療系統構成壓力。

▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



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【11:04】澳門延長停市五日以控制疫情，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（18日）表示，昨日24小時內新增22宗陽性個案，包括紅碼區和醫學觀察酒店14例，屬於管控中發現；密切接觸者4例、全民核酸及重點人群發現的陽性2例、其他人群有2例，屬於社區中發現；自6月18日起累計共1,755例。

【10:30】環境及生態局發言人今日（18日）表示，環境及生態局常任秘書長（環境）/環境保護署署長謝小華對新冠病毒快測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。謝小華最近一次上班日期為7月15日，她在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，她最近沒有外遊紀錄。

【10:00】聯合科學委員會下月初開會，料討論三歲以下幼童接種新冠疫苗事宜。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今（18日）於港台《千禧年代》受訪時表示，相信下月社會可得出共識，倘完成既定程序，料最快9月可開打首針，10月則可接種第二針。他提到，若擔心冬天爆發疫情，「依家時間無多」，表明應爭快落實打針相關安排。

【07:00】東涌逸東（二）邨謙逸樓今早（18日）完成圍封強檢，約1230人接受了檢測，當中共發現三宗陽性檢測個案。

▼7月17日 部份污水檢測呈陽性屋邨▼



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▼醫管局為合適新冠病人提供遠程醫療服務▼



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▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



【07:00】家人患病入院、工作時遇上有人墮樓，這兩件事分別觸發兩位學護黎曉蓁及伍子慧修讀醫管局的護理學專業文憑課程，立志成為護士。在第五波疫情下，公營醫療系統一度瀕臨崩潰，她們從新聞上都見過急症室爆滿的畫面，知道醫護工作辛勞，不過，她們說並無因而卻步，反而更想前行，修畢課程投身做護士。

▼兩位學護分享入讀醫管局護理學專業文憑課程的過程▼



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▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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▼7月10日起強制檢測公告▼

