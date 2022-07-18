書商推首部軍事志講述香港抗戰史　前天文台長拆解「李氏力場」

香港書展於後日（20日）開鑼。聯合出版集團旗下的三聯書店丶中華書局、商務印書館等參展商更合共租用近200個展位，推出近300種各類新書，回應今屆書展「歷史文化．城市書寫」年度主題，並於今日 （18日）舉行新書巡禮，邀請多位作家現身分享新作。



各書商推慶回歸主題叢書

適逢香港回歸25 周年，集團推出不少新書回顧廿五年來「一國兩制」的實踐，以及回歸後香港在民生、科技、文化和藝術等領域的發展變遷，包括中和出版丶本屆書展年度作家之一鄭寶鴻的新作《馬照跑 舞照跳——百年香港的娛樂遣興》，還有香港地方志中心編著的《志氣凌雲香港運動員套鬥百年路》丶香港三聯書店出版丶介紹港人家國情懷故事的《吾國吾港：獅子山下的講述》，以及新雅文化出版丶記錄香港與祖國共同發展的繒本故事書《橋相連，心相接：給孩子的香港故事》配合香港回歸主題。

花費逾四年完成編修 香港首部軍事志

香港商務印書館更推出劉智鵬和劉蜀永主編丶花費逾四年完成編修的《港九大隊志》，是香港首部軍事志，為香港抗戰史留下珍貴史料。

有書商今舉行作家分享會。（鄭嘉惠攝）

香港三聯書店出版由建築遊人所著的《築覺VI：築遊香港》及香港中華書局推出的知名建築師馮永基等所著《你所不知的香港建築故事》，則帶領讀者遊走新舊建築間，探尋城市發展脈絡。

《馬照跑 舞照跳——百年香港的娛樂遣興》年度作家鄭寶鴻在分享會上指，作品記錄包括香港跑馬、跳舞、睇大戲、睇電影、睇報紙、打書釘、香港節日盛事等。提到有關香港歡場的節目，他表示：「講出嚟好似有啲離經叛道，都係點到即止。」講到比較「不文」的地方，他提到從前香港無牌娼妓被政府控告阻街，因為香港政策「有阻街冇阻海」，娼妓便紛紛轉型變「兩棲動物」，更稱：「佢地海上又得，陸上又得，車震變海震。」

他的另一本著作《回味無窮—香港百年美食佳餚》，亦有歡場上「銀紙煲綠豆沙」的故事：「一位娼妓當時燒咗10張8張一蚊紙，個大少見到咁燒法覺得真係唔掂，最終係冇煲到。」所以流傳百年的銀紙煲綠豆沙，原來其實「煲唔成告終。」

年度作家鄭寶鴻再分享會上時講述香港有關歡場歷史，講得不亦樂乎。（鄭嘉惠攝）

前天文台台長岑智明講解「李氏力場」

被稱為吸風台長的前任香港天文台台長岑智明，在任的九年時間內高掛三次十號風球。他出席分享新書《颱風解密——你也可以做天氣達人！》時指，在香港未有「天鴿」、「山竹」這些強風之前，市民其實並不太關心颱風需要什麼防備，只關心可不可以放假。提到有關颱風的「十大迷思」之一：「李氏力場」時，他笑言李氏力場當然只是個笑話，「但真係有唔少人，包括議員去問我係咪真係有，真係要我煞有介事用科學去解釋，其實啲風真係會轉彎㗎。」