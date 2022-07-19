疫情．最新｜兩周內單日宗數或達6000　水泉澳邨城泉樓揪13宗確診

本港第五波疫情持續，連續第六日達3,000宗水平，昨日（18日）新增3,436宗確診，本月至昨累計51,957人染疫，當中93%屬本地個案，期內共有39名患者死亡，主要是長者或長期病患者。由本月1日起總口金共有9.4萬人染疫，部分屬二次感染，本月感染人數比5、6月總和還要多，衞生署兩周內單日確診人數升至6,000人水平。



近三日學校共呈報888宗個案，8間學校有班級爆疫要停課。九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園校車爆疫擴大，累計13宗確診個案，多兩個班級疑有傳播要停課，累計上下午班共57名學生要檢疫。



澳門方面，新增22宗陽性個案，自6月18日起累計共1,755例。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，第11輪全民核酸檢測已於昨早8時開始。



昨日疫情總覽：

港大醫學院編製的本地個案的即時有效繁殖率約1.6，屬於高水平，顯示疫情呈持續上升趨勢。(港大醫學院圖片)

▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



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▼7月17日 部份污水檢測呈陽性屋邨▼



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【07:27】沙田水泉澳邨城泉樓解封，其間約1690人接受檢測，當中發現13宗陽性檢測個案和七宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

沙田水泉澳邨城泉樓7月19日早上解封，圍封行動發現13宗陽性檢測個案和七宗檢測結果為不確定的個案，（資料圖片）

▼醫管局為合適新冠病人提供遠程醫療服務▼



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▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



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▼7月10日起強制檢測公告▼

