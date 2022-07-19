疫情．最新｜兩周內單日宗數或達6000　水泉澳邨城泉樓揪13宗確診

撰文：黃煦緻 林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 黃金棋 江麗盈 馬煒傑 林澤鋒
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本港第五波疫情持續，連續第六日達3,000宗水平，昨日（18日）新增3,436宗確診，本月至昨累計51,957人染疫，當中93%屬本地個案，期內共有39名患者死亡，主要是長者或長期病患者。由本月1日起總口金共有9.4萬人染疫，部分屬二次感染，本月感染人數比5、6月總和還要多，衞生署兩周內單日確診人數升至6,000人水平。

近三日學校共呈報888宗個案，8間學校有班級爆疫要停課。九龍塘St. Catherine's國際英文幼稚園校車爆疫擴大，累計13宗確診個案，多兩個班級疑有傳播要停課，累計上下午班共57名學生要檢疫。

澳門方面，新增22宗陽性個案，自6月18日起累計共1,755例。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，第11輪全民核酸檢測已於昨早8時開始。

昨日疫情總覽：

疫情．7.18｜環保署長確診　888間學校呈報有師生染疫
港大醫學院編製的本地個案的即時有效繁殖率約1.6，屬於高水平，顯示疫情呈持續上升趨勢。(港大醫學院圖片)

▼7月16日　澳門停市第6日市況▼

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▼7月17日　部份污水檢測呈陽性屋邨▼

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封區｜沙田水泉澳邨城泉樓完成強檢　揭13宗陽性和7宗不確定個案

【07:27】沙田水泉澳邨城泉樓解封，其間約1690人接受檢測，當中發現13宗陽性檢測個案和七宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

沙田水泉澳邨城泉樓7月19日早上解封，圍封行動發現13宗陽性檢測個案和七宗檢測結果為不確定的個案，（資料圖片）

▼醫管局為合適新冠病人提供遠程醫療服務▼

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▼7月11日　醫管局最新患者數據及推算▼

▼7月15日　深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼

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單日學校呈報888宗確診　St. Catherine's幼稚園疫巴牽連上午班增3436宗確診連續第六日破三千　三人離世　入院至不治未滿一周疫情｜環保署長謝小華快測陽性隔離　上周五最後上班　職員須檢測混合免疫｜何栢良指可取消圍封強檢　劉宇隆指師生每日快測須維持科委會將討論3歲以下幼童打針　劉宇隆料最快9月開打：時間無多澳門疫情｜增22宗陽性、累計1,755宗　第11輪全民檢測今開始消費券｜PayMe吸客轉會　HKTVmall購物滿300元享100元折扣
強制檢測｜增81處　涉港威商場麥當勞及譚仔等　億元花園台上榜確診大廈｜增1942幢　豪宅君頤峰、帝峯．皇殿、大圍名城上榜屯門黃金海岸、粉嶺牽晴間共39屋苑鄉村污水呈陽性　30萬人要快測封區｜東涌逸東（二）邨謙逸樓已完成強檢　發現3宗陽性個案

▼7月10日起強制檢測公告▼

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