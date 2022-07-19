疫情．最新｜增3256確診連續一周單日破3000　張竹君：個案料續升

香港及澳門疫情持續，本港衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（19日）公布，新增3256宗確診個案，包括237宗輸入個案，連續一周單日確診超過3,000宗，另錄得4宗離世個案。澳門方面，停工停市的「相對靜止」防疫措施踏入第9天，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，當地昨（18日）24小時內新增10宗陽性個案，當中7宗在紅碼區和醫學觀察酒店發現。



昨日疫情總覽：

港大醫學院編製的本地個案的即時有效繁殖率約1.6，屬於高水平，顯示疫情呈持續上升趨勢。(港大醫學院圖片)

▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



+ 7

▼7月17日 部份污水檢測呈陽性屋邨▼



+ 3

【17:30】黃大仙彩虹邨丹鳳樓圍封，政府目標是在明日（20日）下午約一時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【17:00】本港疫情尚未回穩，連續一周單日確診宗數突破3000宗。為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。



新上榜污水陽性的屋邨、屋苑及住宅大廈，主要分布於觀塘區、元朗區、中西區及離島區共四區，包括中西區皇后大道西與卑路乍街附近一帶的10多幢住宅；至於觀塘區滙景花園、鯉安苑、康華苑等亦上榜。

+ 1

【16:45】變種病毒方面，BA.2.12.1多56宗，33宗屬源頭不明；BA.4/5錄得30宗，其中13屬源頭不明。

【16:43】張竹君形容，連續多日確診數字維持3000字以上，有機會再升，亦見到外地如英國及澳洲醫療負荷開始加重，擔心香港數字再升會影響港醫療服務，特別是醫管局醫療服務，雖然政府盡量不加強社交措施，因社會代價太高，但無條件放寬，籲大家保持警覺，遵守防疫政策如用安心出行、疫苗通，未打針盡快打針。

【16:40】學校方面，385間學校呈報498宗個案，涉408名學生及90名員工，有8間學校個別班別需停課一周，包括沙田英藝幼稚園、中華基督教會基慧小學、匡智屯門晨崗學校等。至於之前有班別停課的港九街坊婦女會孫方中小學及聖公會主風小學，新增有其他班別要停課一周。

【16:36】237宗輸入個案來自54國家，有6個國家超過10宗個案，包括英國的59宗。

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增3,256宗確診個案，包括237宗輸入個案，連續一周單日確診超過3,000宗，另錄得4宗離世個案，包括一名99歲病人。

【09:58】澳門停工停市的「相對靜止」防疫措施今日踏入第9天，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，當地昨（18）24小時內新增10宗陽性個案，當中7宗在紅碼區和醫學觀察酒店發現，而截至今早8時，通過流行病學調查共跟進21,764人，其中核心密切接觸者3,478人，非核心密切接觸者有11,676人。

▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



+ 7

【07:27】沙田水泉澳邨城泉樓解封，其間約1690人接受檢測，當中發現13宗陽性檢測個案和七宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

沙田水泉澳邨城泉樓7月19日早上解封，圍封行動發現13宗陽性檢測個案和七宗檢測結果為不確定的個案，（資料圖片）

▼醫管局為合適新冠病人提供遠程醫療服務▼



+ 8

▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼7月15日 深圳灣口岸實施新離境檢疫安排▼



+ 12

▼7月10日起強制檢測公告▼

