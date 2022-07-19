4人1組遊行被裁違限聚令　吳文遠等8人上訴　強調距離達1.5米

吳文遠及梁國雄等8人前年五一勞動節時，分成兩組人遊行，遭票控違反限聚令。裁判官裁定他們罪成，並判處緩刑。八人就定罪和判刑提上訴，案件今（19日）在高等法院審理。他們指，原審裁判官未有考慮他們無論是意圖或行為上，均是以4人為1組，錯誤裁定他們屬聚集，又強調，每組相距1.5米，各人遊行時間亦短，且案發時已連續12天沒有確診個案。



八名上訴人：郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄，被控參與受禁群組聚集罪。控罪指，他們於2020年5月1日，在金鐘夏慤道海富中心外參與群組聚集。原審裁判官裁定他罪成，並判他們監禁14天，緩刑18個月。

質疑原審官看片評估距離不準確

代表第一、二和五上訴人的大律師黃宇逸陳詞時指，原審裁判官錯誤裁定8名上訴人屬聚集，未有考慮他們無論是意圖或行為上，均是以4人為1組，分別為「社民連組」及「工黨組」。此外，原審裁判官認為各人之間的距離少於1.5米，黃質疑原審裁判官透過涉案片段作評估，並不準確。

當時已連續12天沒有新確診個案

黃又指，原審裁判官錯誤裁定上訴人沒有合理辯解，以及分析平衡和平示威權利時犯錯，強調涉案遊行時間短，以4人一組，相距1.5米，案發時亦已連續12天沒有新確診個案。

未有證據證示威報道會誤導市民

判刑方面，黃指是次判刑明顯過重，是原則上犯錯。對於原審裁判官擔心示威經傳媒廣泛報道會誤導市民，令市民仿效，黃指未有證據支持該說法。

案件下午繼續。

案件編號：HCMA187/2021