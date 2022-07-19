英藝幼稚園等8校有班別停課　張竹君：個案再上升憂影響醫療系統

本港疫情反彈，今日（19日）新增3,256宗確診個案，學校呈報個案近500宗，有8間學校的個別班級須停課一周，例如英藝幼稚園、位於香港銅鑼灣禮頓里6號的香港靈糧堂幼稚園等。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，連日來確診數字維持在3000宗以上，有機會再上升，鑑於海外如英國、澳洲等地的醫療負荷開始加重，擔心香港確診數字再上升，也會影響本地醫療服務。

惟張竹君指出，現時港府盡量不會收緊社交距離措施，因社會代價太高，同時無條件放寬，呼籲市民保持警覺，盡早完成疫苗接種，若感不適要盡早檢測。



▼5月24日 St. Catherine's國際幼稚園爆疫▼



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八間學校個別班別須停課

衞生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會上指，今日學校呈報個案有498宗，包括408名學生及90名教職員。在過去七日，共229間學校有兩宗或以上個案，當中有八間學校的個別班別須停課一周，包括中華基督教會基慧小學（馬灣）3B班、英藝幼稚園N1A班、匡智屯門晨曦學校P3班、中華基督教全完中學4C班等班別；至於位於銅鑼灣的靈糧堂幼稚園，F1校巴上的17名學生，因校巴有司機及褓母確診，他們也須停課一周。

▼7月19日 疫情記者會▼



兩間學校再增其他班別爆疫要停課

另外，有兩間之前已有個別班級須停課的學校，再有確別需要停課，包括港九街坊婦女會孫方中小學的2B班，班上25名學生已有3人確診；及聖公會主風小學的5C班，全班32名學生有3人確診。

▼疫情下，多間學校曾有個別班別須停課▼



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張竹君指學校個案與社區確診數字比例相約

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，學校確診數字現時約三四百宗一日，而全港學校有逾70萬人每日快測，佔全港約十分之一的人口，現時每日約3000宗個案，認為學校個案與社區確診數字比例相約。她表示，一班出現三個個案有機會是社區感染，但也有機會在學校有傳播，要求個別班別停課，主要是不想學校發生大型爆發，影響學生上學。

張竹君：英國、澳洲等地醫療負荷增 憂本地個案再升影響醫療服務

張竹君續提到，確診數字是慢慢上升，由200多宗，上升至3000多宗已經翻倍，不過上升的時間長，約兩周左右，而確診數字有機會再上升，但希望不會升得太快、太急速。她也提到，鑑於海外如英國、澳洲等地的醫療負荷開始加重，擔心香港確診數字再上升，也會影響本地醫療服務，特別是醫管局的服務。

惟張竹君指出，現時港府盡量不會加強社交措施，因社會代價太高，同時無條件放寬，呼籲市民保持警覺，盡早完成疫苗接種，若感不適要盡早檢測。

▼7月4日 鳳德邨黛鳳樓圍封檢測▼



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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業則指，醫管局已為疫情反彈做好準備，已成立高層次緊急應變指揮中心，醫院方面有預案調動更多病床，並有制定實名制的人手方案。而指定診所、熱線、遠程醫療等支援家居隔離病人的服務，當局都會適時檢討，亦可增加服務量。

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