馬會新投注系統須測試　延至今晚8時恢復服務　投注站將同時重開

香港賽馬會安裝全新的網上投注系統，原定今日（19日）下午2時完成，期間會暫停提供投注、賠率或資訊更新、轉賬及投注戶口管理的服務。惟至今日傍晚，投注網站及應用程式仍顯示，正進行系統安裝，將於晚上8時恢復服務，較原訂時間遲6小時。馬會表示，為進一步測試全新投注系統，所有渠道的投注服務的恢復時間延遲至晚上8時，所有場外投注處則會延至晚上8時至10時開放。



今日下午5時許，馬會官方網站的「投注站」及應用程式均顯示：「本會現正進行系統安裝，投注程式及網站將於7月19日晚上八時恢復服務」，亦即馬會網上投注服務較預期暫停多6小時，若系統能趕及在晚上8時恢復運作，整個系統更新將歷時長達31小時。

馬會回覆查詢時指，為進一步測試全新投注系統，故所有渠道的投注服務的恢復時間延遲至晚上8時，所有場外投注處將於晚上8時至10時開放。馬會感謝顧客的體諒。

▼中環士丹利街投注站地面層▼



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馬會早前宣布，昨日下午1時至今午2時安裝全新投注系統，而期間將會暫停提供投注、賠率或資訊更新、轉賬及投注戶口管理的服務，以進行系統安裝，期間4項服務將會暫停，包括投注足球及六合彩、更新足球賽事資訊及賠率、存款、提款或轉賬，以及開設、查詢或管理投注戶口。

為配合系統安裝，原訂今晚舉行的六合彩攪珠，將會順延至周五（22日）舉行，頭獎估計高違4,200萬元。有意買六合彩的市民，緊記在應用程式恢後服務後，趕及在下一次攪珠前落注。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



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▼6.27 六合彩回歸金多寶攪珠馬會情況▼



▼十大幸運投注站▼（截至去年10月）

