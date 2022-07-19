名店卡地亞被指要員工簽新約減底薪改佣金制　勞工處：須僱員同意

國際名店卡地亞（Cartier）被指要求員工簽新合約，減底薪及更改佣金制度。勞工處回覆指，留意到有關事件，並已提醒僱主，如無可避免要考慮更改僱傭合約條款，且須事先要取得僱員同意。受影響僱員如對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢。



《星島日報》報道，有卡地亞員工被要求簽署新合約，在新合約下，初級員工每月底薪大幅減半，佣金制度也由「公佣制」轉為「私佣制」。該員工更稱，如不接受新合約，會被視為自願離職，又引述員工指約七、八成員工未有簽署新合約。《香港01》正就事件向卡地亞查詢。

勞工處回覆指，留意到有關事件，呼籲僱主須與僱員保持坦率誠懇的溝通。處方亦已提醒僱主，如無可避免要考慮更改僱傭合約條款，須事先取得僱員的同意。處方續指，受影響僱員如對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢。