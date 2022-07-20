疫情．最新｜持續多日破3000宗水平　政府憂個案續增壓垮公營醫療

撰文：林穎嫺 黃金棋 黃煦緻
出版：更新：

香港及澳門疫情持續，本港連續一星期單日確診逾3000宗，昨日（19日）新增3,256宗確診個案，包括237宗輸入個案，另錄得4宗離世個案。澳門方面，停工停市的「相對靜止」防疫措施今日（20日）踏入第10天，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，當地周一24小時內新增10宗陽性個案，當中7宗在紅碼區和醫學觀察酒店發現。

昨日疫情總覽：

疫情．7.19｜增3256確診連續一周單日破3000　張竹君：個案料續升
港大醫學院編製的本地個案的即時有效繁殖率約1.53，屬於高水平，顯示疫情呈持續上升趨勢。(港大醫學院圖片)

▼7月19日，彩虹邨丹鳳樓圍封強檢▼

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▼7月17日　部份污水檢測呈陽性屋苑▼

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▼7月16日　澳門停市第6日市況▼

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沙田英藝幼稚園等8校爆疫　張竹君：個案再升恐影響醫療系統勞動節遊行違限聚令　黃浩銘指姜濤誕多人聚集　卻未有人被票控疫情｜增3436宗確診多4人死　已打2針無長期病99歲老婦離世澳門疫情｜停工停市逾一周確診升幅放緩　新增10陽性　累計1765宗書展2022｜周三會展開鑼　貿發局：收禁書投訴會記錄　無事先審查書展2022｜書商趕印倪匡回憶錄　周末推500本應市　料移民書大熱

▼7月10日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜增80個地點　朗豪坊星巴克、尖沙咀功德林上榜確診大廈｜增1906幢　The Austin、寶翠園、擎天半島上榜滙景花園、映灣園等逾40個屋苑及大廈污水陽性　派29.5萬快測包封區｜沙田水泉澳邨城泉樓完成強檢　揭13宗陽性和7宗不確定個案

▼7月11日　醫管局最新患者數據及推算▼

護照免簽指數｜香港穩守第18位　日本破紀錄獲193地免簽蟬聯榜首DSE放榜｜44檢疫或確診考生竹篙灣應考　5人不適無法完成DSE放榜｜8狀元中半數登「16星超級狀元」　1.7萬人獲升大學成績DSE放榜｜一名考生手機作弊上網查資料判極刑　全部科目成績被DQDSE放榜．總覽｜ 5男3女成狀元　40男生獲5科5**或以上多女生一倍DSE放榜｜調查指80%高中生冀實體上班　最多人心儀醫療、護理行業DSE放榜｜蔡若蓮訪學友社　勉考生堅定前行「條條大路通羅馬」DSE放榜錦囊︱七大項資訊與重要日期　必備文件及JUPAS改選懶人包DSE尋人記｜2016年女狀元兌現答應病逝嫲嫲承諾　實習做個好醫生DSE放榜｜學友社預料五科達20分可穩入八大　籲三類考生做好部署

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