疫情．最新｜持續多日破3000宗水平 政府憂個案續增壓垮公營醫療
撰文：林穎嫺 黃金棋 黃煦緻
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香港及澳門疫情持續，本港連續一星期單日確診逾3000宗，昨日（19日）新增3,256宗確診個案，包括237宗輸入個案，另錄得4宗離世個案。澳門方面，停工停市的「相對靜止」防疫措施今日（20日）踏入第10天，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，當地周一24小時內新增10宗陽性個案，當中7宗在紅碼區和醫學觀察酒店發現。
昨日疫情總覽：
▼7月19日，彩虹邨丹鳳樓圍封強檢▼
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▼7月17日 部份污水檢測呈陽性屋苑▼
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▼7月16日 澳門停市第6日市況▼
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▼7月10日起強制檢測公告▼
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強制檢測｜增80個地點 朗豪坊星巴克、尖沙咀功德林上榜確診大廈｜增1906幢 The Austin、寶翠園、擎天半島上榜滙景花園、映灣園等逾40個屋苑及大廈污水陽性 派29.5萬快測包封區｜沙田水泉澳邨城泉樓完成強檢 揭13宗陽性和7宗不確定個案
▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼
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