疫情．最新｜持續多日破3000宗水平　政府憂個案續增壓垮公營醫療

香港及澳門疫情持續，本港連續一星期單日確診逾3000宗，昨日（19日）新增3,256宗確診個案，包括237宗輸入個案，另錄得4宗離世個案。澳門方面，停工停市的「相對靜止」防疫措施今日（20日）踏入第10天，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，當地周一24小時內新增10宗陽性個案，當中7宗在紅碼區和醫學觀察酒店發現。



昨日疫情總覽：

港大醫學院編製的本地個案的即時有效繁殖率約1.53，屬於高水平，顯示疫情呈持續上升趨勢。(港大醫學院圖片)

▼7月19日，彩虹邨丹鳳樓圍封強檢▼



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▼7月17日 部份污水檢測呈陽性屋苑▼



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▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



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▼7月10日起強制檢測公告▼



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▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼部分護照最新排名▼

