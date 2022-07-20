疫情．最新｜澳門7.23至7.30零時商業活動可有限度恢復

香港及澳門疫情持續，本港連續一星期單日確診逾3000宗，昨日（19日）新增3,256宗確診個案，包括237宗輸入個案，另錄得4宗離世個案。澳門方面，停工停市的「相對靜止」防疫措施今日（20日）踏入第10天，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，當地周一24小時內新增10宗陽性個案，當中7宗在紅碼區和醫學觀察酒店發現。



昨日疫情總覽：

港大醫學院編製的本地個案的即時有效繁殖率約1.53，屬於高水平，顯示疫情呈持續上升趨勢。(港大醫學院圖片)

【15:17】澳門政府表示，自2022年7月23日零時至7月30日零時，除了維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所繼續正常運營之外，其他從事工商業活動的公司或場所在遵守衛生當局的防疫指引要求的前提下可有限度運營，但托兒所、購物中心內的店鋪，以及樓宇的室內裝修工程仍須暫停營運。

【13:29】香港疫情反彈，確診個案連續七日在3000宗以上，多間院舍再現個案。有安老業界人士今（20日）透露，政府有意收緊院舍防疫措施，包括員工由現時兩星期一次核酸檢測加密至每星期一次，訪客到院舍探訪須完成三針疫苗接種，並要持有探訪前48小時內的核酸檢測陰性結果證明。不過，上述措施未有落實日期。業界憂慮，政府在會上曾表示如疫情再上升，不排除再加密院舍員工進行核酸檢測的頻率，業界擔心或影響院舍運作，建議當局為院舍提供上門核酸檢測服務。

【13:23】本港疫情持續，每日個案徘徊在3,000宗高位。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（20日）在電台節目上表示，現時「疫苗通行證」容許接種兩針後的市民有6個月寬限期才打第三針，惟高危人士及長者應相隔3個月就要打針，建議政府採取「劃線安排」，例如在8月尾要求所有進入相關場所的人士完成三針接種。

▼5.31 疫苗通行證第三階段實施首日▼



+ 1

【11:00】黃大仙彩虹邨丹鳳樓今早（20日）解封，其間約1305人接受檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和4宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【10:20】澳門停工停市的「相對靜止」防疫措施今日踏入第10天，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，當地昨（19日）24小時內新增18宗陽性個案，當中13宗在紅碼區和醫學觀察酒店發現，而截至今早8時，通過流行病學調查共跟進22,100人，其中核心密切接觸者11,869人，非核心密切接觸者有1,316人。

▼澳門7月20日至7月21日第12輪全民檢測安排▼



+ 6

▼7月19日，彩虹邨丹鳳樓圍封強檢▼



+ 3

▼7月17日 部份污水檢測呈陽性屋苑▼



+ 2

▼7月16日 澳門停市第6日市況▼



+ 7

▼7月10日起強制檢測公告▼



+ 94

▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼部分護照最新排名▼

