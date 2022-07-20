法改會倡議就五類電腦罪行立新法例　干擾電腦傷害他人生命囚終身

法律改革委員會轄下的電腦網絡罪行小組委員會今日（20日）發表《依賴電腦網絡的罪行及司法管轄權事宜》諮詢文件，就五項依賴電腦網絡的罪行，提出七項建議。

小組委員會指出，相關罪行一經定罪，可以判處兩年或14年監禁，若涉及加重罪行，如危害市民生命造成傷亡，更可判處終身監禁。新法例正進行公開諮詢，市民可於10月19日或之前提出建議。



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電腦網絡罪行小組委員會指出，本港目前未有針對電腦網絡罪行的條例，部份條文已不合時宜，在《港區國安法》訂立後，有需要改革現行制度，新例涵蓋五類依賴電腦網絡的罪行，分別為非法取覽程式或數據、非法截取電腦數據、非法干擾電腦數據、非法干擾電腦系統，以及提供或管有用作犯罪的器材或數據。

諮詢文件提出七項建議，當中包括，應制定一項全新針對電腦網络罪行的特定法例，並訂明相關罪行適用的司法管轄權規則；在未獲授權下取覽程式或數據，應定為新罪行；為不誠實或犯罪目的而在未獲授權下截取、披露或使用電腦數據，應定為新罪行。

委員會又建議，應把《刑事罪行條例》關於「誤用電腦」的現有條文改列於新法例，從而訂立非法干擾電腦數據罪及非法干擾電腦系統罪；將「誤用電腦」定義為，只要有關器材或數據主要用於達到犯罪目的，足以構成犯罪元素。

委員會亦建議，凡是與香港有聯繫的案件，香港法庭應具有司法管轄權；五類罪行分別訂有兩項最高刑罰，一項適用於簡易程序定罪可判兩年監禁，另一項則適用於循公訴程序定罪可判14年監禁，罪行如涉及加重罪行，例如透過干擾電腦而影響醫療系統，危害病人維生儀器，造成人命傷亡，最高可判處終生監禁。

電腦網絡罪行小組委員會成員陳政龍資深大律師表示，新例保障市民在自由使用互聯網同時受到法例監管，現正就免責條件收集意見，例如用作保安測試、漏洞檢測等，是否可作合理辯解。

近年市民使用通訊軟件普及，若群組內有犯罪行為，是否墮入管有犯罪器材罪行？陳政龍認為，由於相關軟件是通訊目的，本身不涉任何罪行，未必會墮入新例法網，但強調會有其他法例處理。委員會鄒錦沛博士補充，新例主要打擊電腦管有勒索、黑客軟件。