電腦網絡罪行立法諮詢　不誠實使用數據、「誤用電腦」即屬違法

法律改革委員會轄下的電腦網絡罪行小組委員會今日（20日）發表《依賴電腦網絡的罪行及司法管轄權事宜》諮詢文件，文件提出七項建意，當中包括制定一項全新針對電腦罪行的特定法例；在未經授權下取覽程式或數據，應定為新罪行；不誠實或犯罪目的而在未授權下截取、披露或使用電腦數據，應定位新罪行等，一經定罪可以判處兩年或14年監禁。小組現正進行公開資訊，市民可於10月19日或之前提出建議。



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電腦網絡罪行小組委員會指出，諮詢文件會處理五類依賴電腦網絡的罪行，分別為非法取覽程式或數據、非法截取電腦數據、非法干擾電腦數據、非法干擾電腦系統，以及提供或管有用作犯罪的器材或數據。

委員會認為，香港目前並無單一條例特定處理電腦網絡罪行，不同罪行在《刑事罪行條例》及《電訊條例》已不合時宜，委員會考慮其他七個司法管轄區，比較研究顯示，這些司法管籍區全部均已制定針對電腦網絡罪行的特定法倒，或透過其成文法典的某些部分專門處理電腦網絡罪行。

諮詢文件提出七項建議，當中包括，應制定一項全新針對電腦網络罪行的特定法例，以涵蓋諮詢文件所建議的五類罪行，並訂明這些罪行適用的司法管轄權規則；在未獲授權下取覽程式或數據，應定為新罪行，而合理辯解可作為法定免辯護；為不誠實或犯罪目的而在未獲授權下截取、披露或使用電腦數據，應定為新罪行。

委員會又建議應把《刑事罪行條例》第59（1A）、60及64（2）條關於「誤用電腦」的現有條文改列於新法例，從而訂立非法干擾電腦數據罪及非法干擾電腦系統罪；將「誤用電腦」定義為，只要有關器材或數據主要用於達到犯罪目的，足以構成犯罪元素。

電腦網絡罪行的性質，充分支特香港法律遵用於域外範圍，凡是與香港有聯聚的案件，香港的法庭應具有司法管轄權；考慮到電腦網絡罪行導政的傷害嚴重程度差別甚大，五類建樣的依賴電腦網絡的罪行分別訂有兩項最高刑罰，一項適用於播簡易程序定罪（兩年監禁），另一項則適用於循公訴程序定罪（14年監禁）。