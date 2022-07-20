DSE放榜｜6狀元冀留港讀醫　何栢良分享醫科面試貼士

今日（20日）是中學文憑試放榜日，今年誕生八名狀元，其中六人希望在本地的大學修讀醫科。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目中分享醫科的入學及面試貼士，又相信大部份選擇讀醫的同學故能夠應付到醫科課程並順利畢業，故毋須過於緊張及擔心。



▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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何栢良今日在商台《在晴朗的一天出發》提到醫科面試的概況。他指，通常面試不會著重詢問資料性的問題，反而會要求同學分析爭議性的醫療議題，例如曾廣泛報道的醫療事故、疫情下各國的強制接種疫苗法例等，希望同學從多角度分析事件，從中了解他們的態度及觀點。

何栢良，面試不會著重詢問資料性的問題，反而會著同學分析爭議性的醫療議題。（資料圖片）

他表示，醫科課程不斷轉變，但相信大部份同學能夠應付，並順利畢業，故毋須過於緊張及擔心。醫科課程的培訓重點是教授同學如何尋找資料及分辨資料的準確性，聚焦最基本的醫學內容及思考能力，又稱進入醫科只是人生學習的起步點。同學在畢業後還要接受一年實習及六年專科培訓，形容學習道路漫長且是終身。